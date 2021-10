https://mundo.sputniknews.com/20211011/fracking-los-intereses-que-representa-duque-no-son-los-de-la-poblacion-colombiana--1116923791.html

Fracking: "Los intereses que representa Duque no son los de la población colombiana"

El debate por el fracking continúa en Colombia mientras el Consejo de Estado aplaza la decisión final pero habilitó dos pruebas piloto. Las empresas que... 11.10.2021, Sputnik Mundo

Las pruebas estarán a cargo de Ecopetrol y la multinacional Exxon Mobil y se realizarán en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander.En 2019, el Consejo de Estado suspendió las normas que regulaban el fracking y desde entonces se inició un largo camino jurídico para saber si se permite esta práctica y bajo qué normas. En mayo de este año, el Consejo de Estado derrotó la ponencia que pedía anular definitivamente la legislación sobre esta forma de extracción de hidrocarburos.Pero la suspensión no frenó las pruebas piloto. Sin embargo en este caso “no hay universidades, ni institutos ni otros órganos académicos”, dijo a Telescopio Oscar Sampayo, integrante de Colombia Libre de Fracking.Para Sampayo y el resto de personas y organizaciones que rechazan el fracking, las evidencias son claras: contaminación del agua, emisión de gases contaminantes e incremento de los sismos son algunas de las consecuencias para “la salud humana y no humana alrededor de estos pozos”.El entrevistado recordó que en Inglaterra la técnica fue prohibida en 2019 a raíz del incremento de la sismicidad en el municipio de Lancashire, el noroeste del país.También que en Argentina y en Estados Unidos se reportan impactos negativos suficientes como para que Colombia insista con su instauración.“Nos genera alarma”, dijo el entrevistado, que vive bajo amenaza por su militancia ambiental.Sampayo calificó de “insólito” el argumento esgrimido por el presidente de la compañía de gas Promigas, Eric Flesch, sobre que el fracking permitiría autonomía energética.“Estamos en una dependencia donde se importan más del 70% de los alimentos. Hablar de hablar de autonomía energética cuando no tenemos autonomía alimentaria no es coherente”.El entrevistado dijo además que el presidente Iván Duque desconoce los reclamos de la base social en rechazo al glifosato, al fracking o a la megaminería porque defiende intereses corporativos y de terratenientes.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

