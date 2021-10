https://mundo.sputniknews.com/20211011/exagente-norcoreano-revela-cual-fue-el-regalo-con-el-que-kim-jong-un-demostro-lealtad-a-su-padre-1116972132.html

Exagente norcoreano revela cuál fue el 'regalo' con el que Kim Jong-un demostró lealtad a su padre

El ex agente Kim Kuk-song (nombre ficticio), que pasó 30 años abriéndose camino hasta llegar a ocupar altos cargos en las agencias de inteligencia de Corea del... 11.10.2021, Sputnik Mundo

Kim Kuk-song se recuerda en esas 30 décadas como el "más rojo de los rojos", un fiel funcionario comunista hasta 2013, cuando decidió desertar y huir junto a su familia hacia Corea del Sur tras ver que su vida estaba en peligro.En una entrevista con la BBC, el ex agente relató que guardó innumerables secretos y uno de ellos es el 'regalo' que Kim Jon-un preparó para demostrarle a su padre, Kim Jong-il, su lealtad.Kim Jong-un se preparaba para suceder a su padre, que había sufrido un derrame cerebral. En 2009 en Corea del Norte se formó una nueva agencia de espionaje llamada Oficina General de Reconocimiento. El ex agente recuerda que había llegado una orden del alto mando para formar un "grupo de trabajo terrorista" para eliminar a un exfuncionario norcoreano que había desertado y huido a Corea del Sur.De acuerdo con el testimonio de Kim Kuk-song, esta era una herramienta política que se usaba para proteger la más alta dignidad de Kim Jong-il y Kim Jong-un. Sin embargo, el intento de eliminar al desertor falló y dos comandantes que fueron a cumplir la misión a Corea del Sur fueron arrestados y están cumpliendo una condena a 10 años de prisión en Seúl por el complot.Pero este es solo uno de los tantos secretos que guardó Kim Kuk-song, el ex agente revela que el 2010 un barco de la Armada de Corea del Sur, Cheonan, se hundió tras haber sido alcanzado por un torpedo, pero Pyongyang negó su responsabilidad. En noviembre del mismo año, decenas de proyectiles de artillería norcoreanos impactaron en la isla surcoreana de Yeonpyeong."En Corea del Norte, incluso para construir una carretera, no se puede hacer nada sin la aprobación directa del Líder Supremo. El hundimiento del Cheonan y el bombardeo de la isla Yeonpyeong no es algo que puedan llevar a cabo los subordinados", comentó.El ex agente agregó que Corea del Norte puede ser uno de los países más pobres y aislados del mundo, pero los desertores de alto rango saben que Pyongyang ha creado un ejército de 6.000 hackers cualificados ya que en la década de los 80 Kim Jong-il ordenó la formación de nuevo personal "para prepararse para la guerra cibernética".Kim Kuk-song cree que sus poderosas conexiones políticas si bien le permitieron moverse entre diferentes agencias de inteligencia, esas mismas lo pusieron a él y su familia en peligro.Cuando Kim Jong-un sucedió a su padre decidió ejecutar a quienes percibía como una amenaza, incluso a su propio tío Jang Song-thaek, que fue una figura clave en la política de Corea del Norte cuando la salud de Kim Jong-il se desvaneció."Estaba más que sorprendido, fue un golpe fatal y estaba consternado. Inmediatamente sentí un peligro para mi vida. Sabía que ya no podría existir en Corea del Norte" recordó.

