España salda una deuda histórica con desahuciados e inquilinos

El país alcanzará a sus socios europeos tras un largo rezago en el aseguramiento del derecho a la vivienda exigido en la constitución.

Luego de años de pujas internas en la coalición de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español acordó con su socio Unidas Podemos darle el visto bueno a un proyecto de ley de vivienda— presentado por organizaciones de la sociedad civil—con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple con uno de los compromisos asumidos previo a su investidura.La norma había sido presentada el 30 de septiembre por sindicatos de inquilinos, la organización Nadie Sin Hogar, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros. En ese momento fue apoyada por nueve partidos políticos pero su concreción dependía de la aceptación del oficialismo, la que llegó en la primera semana de octubre.Según explicó a Sputnik el español Fernando Bardera, vocero del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid —una de las impulsoras del proyecto— el documento obligará al Estado a tomar medidas similares a las vigentes hace varios años en naciones vecinas. Entre ellas se limitarán los desahucios (o desalojos) y se asegurará que solo sean expulsados aquellas personas con una solución habitacional alternativa.En tanto, el parque de vivienda pública aumentará desde el casi inexistente 1,5% actual. En cuanto a los alquileres, verán una limitación en su precio en las zonas consideradas tensionadas, o lo que es lo mismo, donde los precios de la renta son muy superiores a lo que los salarios de las personas pueden pagar en esos territorios."Lo que se va a hacer es regular lo que se puede o no hacer. Y esto no es nada nuevo porque igual que se va a decir que lo máximo que puedes pedir por tu alquiler es tanto, ahora también la normativa nos dice, por ejemplo en Madrid, que no puedes hacer fiestas a las seis de la mañana", ejemplificó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

