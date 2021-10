https://mundo.sputniknews.com/20211011/es-legal-pero-inmoral-amlo-comenta-la-salida-de-lozoya-a-un-restaurante-de-la-ciudad-de-mexico-1116959028.html

"Es legal pero inmoral": AMLO comenta las polémicas fotos de Lozoya en un restaurante de CDMX

"Es legal pero inmoral": AMLO comenta las polémicas fotos de Lozoya en un restaurante de CDMX

El presidente de México comentó la noticia de que el expresidente de Pemex Emilio Lozoya quien enfrenta procesos por operaciones con recursos de procedencia... 11.10.2021

"Es legal pero inmoral. Es una imprudencia, un acto de provocación porque el señor fue diretor de Pemex y está como testigo protegido", dijo durante su mañanera del 11 de octubre.Emilio Lozoya —acusado de recibir sobornos millonarios de socios de Odebrecht— llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República debido a cual hasta la fecha su castigo se ha limitado a la retirada de su pasaporte y la colocación de un brazalete de seguimiento.López Obrador recordó que la brasileña Odebrecht otorgó dinero a legisladores para proteger sus intereses de explotación del crudo mexicano. Los parlamentarios del bloque conservador recibieron sobornos de la empresa extranjera, expuso el presidente."Por eso produce indignación el que esté comiendo en un restorán de lujo, aunque legalmente lo puede hacer se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México", señaló.Este 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza compartió una imagen en la que se observa a Lozoya Austin cenando en el exclusivo restaurante Hunan, en Lomas de Chapultepec, mientras el exfuncionario federal enfrenta una acusación por corrupción en el caso Odebrecht.La fotografía generó diversas reacciones, sobre todo de indignación, pues si bien el mexicano goza de libertad condicional, se tomó como un acto de cinismo que aún tenga acceso a sus cuentas, las cuales, en teoría, también estaría bajo investigación.

Tampoco es legal... El tipo esta arraigado. Detenido en su domicilio. Pero el amlo ya no sabe que mentira sacar. Entre los videos de Bejarano Pío y Martinazo, y ahora esto, a ver que dicen sus seguidores a ultranza.

Bernardo Alvarado Hernandez

CUANTAS COSAS Y CUESTIONES INMORALES TIENEN LA CUARTA T o LA DEFORMACION DE CUARTA...los hijos de AMLO VIAJANDO POR ASPEN ESPAÑA.....EL MISMO VIAJANDO CONSTANTEMENTE A TEPIC NAYARIT...PARA ENTREVISTARSE CON GERALDINE PONCE...TAMPOCO HABRIA QUE EXTRAÑARSE DE EMILIO LOSOIGA (LOZOYA)...A QUIEN EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE SUS ORGANOS JUDICIALES...LES HAN DADO TODAS LAS FACILIDADES JURIDICAS... POR SER SOPLON O INFORMANTE DE LA 4T... Y QUEDARSE NO SOLO CON 10 MILLONES DE DOLARES...SINO CON CIENTOS O MILES Y MUCHOS MILLONES DE DOLARES MAS DE SOBORNOS Y SAQUEO DEL PATRIMONIO NACIONAL...A TRAVES DE PEMEX..... A CONTRARIO DE ROSARIO ROBLES...LA MAESTRA DE LA ESTAFA......POR NO COOPERAR Y NO REPARTIR CON LA 4T Y EL GOBIERNO FEDERAL... SUS MAS DE 5000 MILLONES ...ESTA EN LA CARCEL