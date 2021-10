https://mundo.sputniknews.com/20211011/emilio-lozoya-es-captado-en-restaurante-en-lujosa-zona-de-la-cdmx--fotos--1116958827.html

Emilio Lozoya es captado en restaurante en lujosa zona de la CDMX | Fotos

Emilio Lozoya es captado en restaurante en lujosa zona de la CDMX | Fotos

El sábado 9 de octubre, el extitular de Petróleos Mexicanos acusado de ser partícipe en el caso Odebrecht y quien presuntamente se encuentra arraigado en su... 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T13:40+0000

2021-10-11T13:40+0000

2021-10-11T13:40+0000

américa latina

corrupción

emilio lozoya

impunidad

el caso odebrecht

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1116959116_0:151:946:683_1920x0_80_0_0_fcce6d134661cac12d809603f2d93b7f.jpg

El exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto acusado de recibir 10 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht fue captado en el restaurante Hunan, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana.Las fotos de Lozoya comiendo y departiendo con un grupo de personas fueron captadas y publicadas por la periodista mexicana Lourdes Mendoza, quien fue acusada por el propio Lozoya de haber recibido una bolsa Chanel para que publicara información a favor de Luis Videgaray, excanciller con Peña Nieto.En su columna publicada en el diario El Financiero, Mendoza explicó que las fotografías fueron tomadas alrededor de las 19:38 horas en un restaurante de comida china ubicado en Lomas de Chapultepec.Ahí, reportó la comunicadora, el exfuncionario departía como si sobre él no pesara una investigación por uno de los actos de corrupción más recordados de los últimos años por su magnitud."No lo podía creer. Y no lo podía creer por dos razones: quién se atrevería ir a un restaurante cuando enfrenta un publicitado proceso penal por haber recibido, por presuntos actos de corrupción con Odebrecht, más de 10 millones de dólares en sobornos; y porque el propio Lozoya ha declarado ante el juez 52° de lo Civil en la Ciudad de México que no podía acudir a una "prueba confesional" en la demanda que le he interpuesto, por daño moral, pues él alega que "se encuentra arraigado en su domicilio, con motivo de una orden y/o investigación", señaló Lourdes Mendonza.De acuerdo con el testimonio de la periodista, al verla el extitular de Pemex trató de ocultarse con ayuda de un mesero; sin embargo, cuenta Lourdes Mendoza, ella lo cuestionó sobre su estatus legal.Las fotografías causaron gran polémica en redes sociales, en donde líderes de opinión y legisladores criticaron lo que calificaron como cinismo por parte del extitular de Pemex y otros criticaron a Lourdes Mendoza.

https://mundo.sputniknews.com/20200717/quien-es-emilio-lozoya-y-por-que-todo-mexico-habla-de-el-1092126534.html

Jose Gutierrez El corrupto funcionario de peña nieto, delincuente confeso y actualmente socio del amlo en sus venganzas políticas, visto en un restaurante de lujo con todo y brazalete electrónico. Esa es la transformación amliana en los hechos. 1

Jose Gutierrez Cuando el amlo soltó a Ovidio los seguidores justificaron la ilegalidad diciendo que se evitó una mortandad (que también se hubiera evitado si hubieran hecho las cosas como se hicieron antes). Ahora a ver cómo justifican esto... "Están ardidos, usen vitacilina", esa es la "justificación" más patética de todas. 1

2

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corrupción, emilio lozoya, impunidad, el caso odebrecht, méxico