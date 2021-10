https://mundo.sputniknews.com/20211011/el-kremlin-responde-a-las-acusaciones-de-que-rusia-se-robo-la-formula-de-astrazeneca-1116953042.html

El Kremlin responde a las acusaciones de que Rusia se "robó la fórmula" de AstraZeneca

El Kremlin responde a las acusaciones de que Rusia se "robó la fórmula" de AstraZeneca

El Kremlin ha criticado al medio británico The Sun debido a un artículo publicado donde se afirma que Rusia "robó la fórmula" de AstraZeneca para usarla en... 11.10.2021, Sputnik Mundo

El periódico The Sun citó fuentes según las cuales se habría robado la fórmula de la vacuna Oxford-AstraZeneca y la habría utilizado para desarrollar el Sputnik V.El director del Centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, dijo a Sputnik que la versión sobre el supuesto robo de la fórmula es el mito más ridículo sobre la vacuna rusa Sputnik V.A su vez, el médico y senador ruso Vladimir Kruglyy, calificó de "disparate" la publicación del tabloide The Sun y destacó la experiencia de larga data del Instituto Gamaleya.Destacó que el instituto tiene su propia base acumulada para la creación de vacunas, "no tiene sentido que roben los secretos de otros". La vacuna contra el coronavirus, desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y la empresa británico-sueca AstraZeneca, utiliza un vector viral para entregar información de ADN, tecnología conocida desde hace décadas. Sin embargo, la vacuna británica utilizó un adenovirus de chimpancé modificado como método de administración, mientras que la vacuna rusa Sputnik V utiliza un adenovirus humano.

