El fujimorismo peruano en alianza con Vox de España: más que la lucha anticomunista

El domingo 10 de octubre, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular (derecha), participó por segunda vez de un encuentro con dirigentes de Vox. Esta vez fue de forma virtual para tener una alocución en "Viva 21", evento que se realizó en Madrid para promover los intereses políticos del partido español."Estoy convencida (de) que Viva 21 es un símbolo de la unidad hispana frente a la amenaza del llamado Socialismo del siglo XXI, esa corriente nefasta, empobrecedora y enemiga del desarrollo que ha envenenado por décadas a nuestros jóvenes y tergiversado nuestra real historia", dijo la derechista peruana en la cita.Ya el 23 de septiembre Fujimori se había reunido presencialmente en Lima con líderes de Vox, en una cita en la que Fuerza Popular manifestó su "preocupación sobre el avance del comunismo" y "reafirmó su compromiso en defensa de la libertad y democracia".Perú no es EspañaEn España, Vox maneja una agenda que propone controles estrictos a la migración, la oposición a la legalización del aborto, la defensa de la familia tradicional, el rechazo a las políticas de género o los planteamientos del feminismo hegemónico.Fuerza Popular comparte algunos temas en común con Vox, pero lo cierto es que muchos que son de mucha relevancia en la discusión política en España, no lo son tanto en Perú. Realidades distintas arrojan preocupaciones y prioridades distintas, pero la alianza está planteada, según aseguran ambas organizaciones, en nombre de la lucha contra el comunismo.Para el analista peruano Alejandro Godoy, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Lima, los intereses del fujimorismo en su alianza con Vox van más allá de la simple lucha contra la izquierda."La alianza tiene que ver con cuestiones locales. El fujimorismo siente que Renovación Popular o Avanza País (partidos peruanos derechistas que también se han acercado a Vox) tienen posiciones conservadoras mucho más claras y el fujimorismo no quiere perder ese posicionamiento, siendo Vox un partido muy visible de ultraderecha", comenta Godoy a Sputnik.Problemas judicialesEn ese sentido, apunta a que Fuerza Popular estaría buscando posicionarse de forma más clara y abierta como una alternativa que atraiga al electorado conservador, que sería como tener una voz definida en su discurso que, por años, ha sido oscilante o poco claro sobre en qué espectro político se ubica, pero que también estaría buscando "acceder a personajes de mucho mayor peso a nivel internacional y también a beneficios económicos", según afirma el analista.Keiko Fujimori es una personalidad controvertida y que actualmente enfrenta investigaciones sólidas y graves de parte de la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht, así como Fuerza Popular es señalada como una presunta organización criminal dedicada a recaudar fondos ilícitos para las campañas a la presidencia de su líder.Respecto a la situación judicial apremiante que atraviesa la líder de Fuerza Popular, y que le ha costado pasar un año y tres meses en prisión preventiva, Godoy apunta que la alianza con Vox tiene un propósito.

