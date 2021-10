https://mundo.sputniknews.com/20211011/el-fmi-rechaza-pedido-de-eliminar-sobretasa-que-paga-gobierno-argentino-1116975267.html

El FMI rechaza pedido de eliminar sobretasa que paga Gobierno argentino

El FMI rechaza pedido de eliminar sobretasa que paga Gobierno argentino

WASHINGTON (Sputnik) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) rechazó la solicitud de Argentina de eliminar la sobretasa que paga el país por el préstamo que... 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T18:58+0000

2021-10-11T18:58+0000

2021-10-11T18:58+0000

américa latina

fondo monetario internacional (fmi)

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109112/05/1091120555_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8cebec2186af6c081a82c1aeadc1d64e.jpg

Según la agencia Bloomberg, el FMI rechazó en una reunión informal la propuesta de Argentina de que los países estén exentos de pagar los recargos en medio de la carga financiera y económica de la pandemia del COVID-19.Sin embargo, los otros países miembros del FMI no apoyaron esa propuesta, que ahora es poco probable que se vuelva a discutir en el corto plazo, informó la agencia.Según el diario argentino La Nación, el FMI no desmintió ni confirmó la noticia; por su parte, el Gobierno salió a desmentir el artículo, señalando que la información de la agencia era incorrecta y carecía de sustento.ReunionesEl ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, se reunirá este lunes en Washington con técnicos del FMI para continuar la negociación de un nuevo acuerdo para el pago de la deuda que el país sudamericano mantiene con el organismo por unos 44.000 millones de dólares.La deuda, de la que se hizo un primer pago en septiembre, por 1.884 millones de dólares, fue un préstamo stand by otorgado a la administración del entonces presidente Macri para enfrentar una dura crisis económica.Según la agenda divulgada por el Gobierno argentino, Guzmán, junto al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se reunirá este lunes con la subdirectora del Departamento de Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack, y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubeddu.Este martes, Guzmán mantendrá un encuentro con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva.La deuda de Argentina con el FMI llega en la actualidad a los 45.455 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Economía actualizadas al 31 de agosto.El país sudamericano lleva en recesión desde mediados de 2017, con una caída de la economía que en 2020 fue de 9,9%.

https://mundo.sputniknews.com/20210923/el-deudicidio-la-toxica-relacion-entre-el-fmi-y-la-argentina-1116338183.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fondo monetario internacional (fmi), argentina