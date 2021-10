https://mundo.sputniknews.com/20211011/diputado-creel-acusa-a-morena-por-indices-de-homicidios-y-dice-que-no-entienden-al-pais-1116978829.html

Diputado Creel acusa a Morena por índices de homicidios y dice que no entienden al país

"La seguridad en México sigue en caída libre, el gobierno de Morena sigue sin entender lo que está pasando en el país, ya son más de 100.000 muertos por homicidios y, dentro de esta gravedad, el índice de feminicidios está en el peor nivel de su historia", aseguró el legislador de oposición.El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), acusó el panista, se niega a concertar con la oposición para construir las estrategias de seguridad necesarias para moderar estas cifras."Morena confronta, no dialoga, impone, no busca acuerdos, justifica sus males en el pasado, no construye el futuro, pero sobre todo olvida el presente, evade esta realidad", dijo en un video divulgado en su Twitter que se suma a los de Ricardo Anaya, opositor a López Obrador que lo enfrentó en las urnas como candidato presidencial del PAN en las elecciones de 2018.De acuerdo con el historiador Harim Gutiérrez, doctor en historia por el Colegio de México consultado por Sputnik Mundo, Creel es uno de los posibles aspirantes a encabezar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la elección presidencial de 2024.Con su video de este 11 de octubre, el legislador reproduce la estrategia que ha seguido Anaya de criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno federal desde redes sociales, con lo que amplía su presencia en el debate público.

