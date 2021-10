https://mundo.sputniknews.com/20211011/diputado-cabello-borrell-no-impondra-condiciones-en-elecciones-venezolanas-1116972799.html

Diputado Cabello: Borrell no impondrá condiciones en elecciones venezolanas

Diputado Cabello: Borrell no impondrá condiciones en elecciones venezolanas

CARACAS (Sputnik) — El diputado y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que el jefe de la... 11.10.2021, Sputnik Mundo

"Borrell y su grupo entienda que Venezuela se respeta, que el pueblo de Venezuela es quien toma las decisiones, que la Unión Europea es un invitado, uno entre muchos, no viene aquí a evaluar (…) Creen que van a venir a Venezuela a poner condiciones, si quiere que no vengan, no nos afecta en nada", expresó Cabello durante una rueda de prensa del PSUV.Cabello hizo referencia a las declaraciones que emitió Borrell el pasado 8 de octubre, en las que señaló que la "legitimación o deslegitimación" del proceso del 21 de noviembre dependerá del informe que emita la Misión Electoral de la Unión Europea.En ese sentido, Cabello manifestó que su país le dará a la UE una lección sobre democracia y elecciones.El parlamentario manifestó que en Venezuela son bienvenidos todos los organismos de observación, pero dijo que no está permitida la injerencia en el proceso electoral.Borrell señaló que la obligación de la Unión Europea es acompañar esas elecciones, sobre todo tras constatar que toda la oposición participará en ellas, incluidos los partidos que respaldan a Juan Guaidó.El pasado 30 de septiembre, el bloque europeo y el CNE firmaron un acuerdo administrativo para garantizar la imparcialidad y objetividad de la Misión de Observación Electoral.Desde el 2017, la Unión Europea ha desconocido los procesos electorales que se realizan en Venezuela.Esta será la primera vez desde el 2006 que el bloque observará unas elecciones en Venezuela.

