Dejar de comer pan no es tan bueno para la salud como crees

Existe una creencia bastante popular de que una dieta saludable no debe incluir pan. La privación de este alimento, sin embargo, podría tener efectos negativos... 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T13:25+0000

2021-10-11T13:25+0000

2021-10-11T13:25+0000

estilo de vida

salud

pan

alimentación

nutrición

Si no comes suficiente pan, es posible que tampoco obtengas la cantidad suficiente de granos refinados. Eso, por ende, significa que puedes terminar no ingiriendo suficientes nutrientes, revela un estudio publicado en Frontiers in Nutrition.La investigación, llevada a cabo en Estados Unidos este año, descubrió que algunos adultos presentaban una caída del 10% en los niveles de energía debido al hecho de que no consumían granos refinados. Esto hizo que sus dietas carecieran de algunos nutrientes esenciales, como las fibras, el magnesio y el hierro.La especialista subraya que en "una dieta sana y equilibrada" entre el 40% y el 60% de las calorías ingeridas deben provenir de los carbohidratos, lo que puede incluir pan y cereales.La también nutricionista Kacie Barnes coincide que los panes no son los villanos de la alimentación como muchos suponen, por lo que no es necesario eliminarlo por completo de la dieta.Barnes pone de relieve que no se debe eliminar un grupo alimentario de la dieta sin reemplazarlo de manera adecuada. Según la nutricionista, esto puede tener consecuencias indeseables en nuestra salud.La médica explica, por ejemplo, que si remueves el pan y los granos de la alimentación y no suplementas ese déficit de calorías con otros carbohidratos, existe la posibilidad de que te sientas fatigado a lo largo del día.

