https://mundo.sputniknews.com/20211011/china-acusa-a-estados-unidos-de-obstaculizar-el-proyecto-nord-stream-2-1116961850.html

China acusa a Estados Unidos de obstaculizar el proyecto Nord Stream 2

China acusa a Estados Unidos de obstaculizar el proyecto Nord Stream 2

PEKÍN (Sputnik) — EEUU busca monopolizar el mercado energético europeo y pone obstáculos al proyecto de gasoducto Nord Stream 2, declaró el portavoz del... 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T14:39+0000

2021-10-11T14:39+0000

2021-10-11T14:39+0000

eeuu

nord stream 2

internacional

rusia

europa

china

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1110792365_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5816424603fae88831db0d4116b0813b.jpg

"El proyecto representa la complementariedad de Rusia y Europa en el ámbito de los recursos energéticos y ayudará a resolver la crisis energética en Europa", dijo el diplomático.Señaló que Estados Unidos afecta derechos e intereses legítimos, así como la cooperación de Rusia y Europa.El pasado 10 de septiembre Gazprom anunció la finalización del tendido del gasoducto Nord Stream 2, que une a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico.La infraestructura, en cuya construcción participaron también compañías de Alemania, Austria, Francia y los Países Bajos, consta de dos ramales de 1.230 kilómetros para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales.El primero de los dos ramales del gasoducto ya cumple con todas las condiciones para entrar en funcionamiento, comunicó el 4 de octubre la Agencia Danesa de Energía.El proyecto fue concebido para diversificar las rutas del suministro de gas y elevar la seguridad energética de Europa.

https://mundo.sputniknews.com/20211008/el-ultimo-intento-quienes-y-como-pretenden-detener-el-nord-stream-2-1116906772.html

Paul Ahmed

Cura natural para el cáncer de próstata sin quimioterapia ni cirugía. Usé hierbas medicinales que se extrajeron de plantas para curar naturalmente mi cáncer de próstata en un mes, me recomendaron al especialista en hierbas que se llamaba Doctor Nelson Salim de África a través de estos blogs de noticias y realicé un pedido de su producto que recibí en mi dirección a través del servicio de dhl. El médico me dio instrucciones sobre cómo medir y usar el producto a base de hierbas, descubrí que su producto es muy poderoso y no tiene efectos secundarios, pero ayuda a matar las células cancerosas directamente de la sangre y ayuda a aumentar la inmunidad de su cuerpo, después del tratamiento fui por un escaneo que se confirmó Negativo a las células cancerosas, hoy estoy completamente curado. Sin pérdida de cabello, las hierbas son muy efectivas. Recomendaré el producto a cualquier persona que tenga el virus del herpes y llagas, cáncer de mama drnelsonsalim10@gmail.com ou WhatsApp +212703835488

0