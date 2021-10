https://mundo.sputniknews.com/20211011/chanel-limita-las-compras-de-sus-bolsos-mas-populares-a-uno-por-cliente-1116977026.html

Chanel limita las compras de sus bolsos más populares a uno por cliente

Chanel limita las compras de sus bolsos más populares a uno por cliente

Chanel ha decidido limitar la cantidad de algunos de sus productos que cada persona puede adquirir. 11.10.2021, Sputnik Mundo

La compañía francesa ha cambiado oficialmente la política de venta de sus bolsos más populares, el Classic Flap Bag y el Coco Handle. A partir de este mes, cada cliente solo podrá comprar una unidad de cada uno al año, informó Hypebeast.La política también se aplicará a ciertos artículos menores, hechos de cuero. Los consumidores podrán comprar no más de dos del mismo producto por año, detalló el medio.La decisión busca frenar la acción de los revendedores y, de esta manera, aumentar todavía más la exclusividad de la marca.Esta no es la primera marca en tomar una medida de este tipo. Recientemente, Hermès también limitó la cantidad de bolsos que sus consumidores pueden adquirir. Ahora, no se pueden comprar más de dos unidades de un mismo modelo al año.Solamente en lo que va del año Chanel ha subido tres veces los precios de sus productos más populares. Esto no ha impedido que sus productos se mantengan bastante buscados entre los entusiastas de la moda de lujo.

