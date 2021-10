https://mundo.sputniknews.com/20211011/bolsonaro-otra-vez-rechazado-por-no-querer-vacunarse-contra-el-covid-19-1116961980.html

Bolsonaro, otra vez rechazado por no querer vacunarse contra el COVID-19

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a ser rechazado por negarse a tomar la vacuna contra el COVID-19. El presidente quiso asistir a un partido de... 11.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

jair bolsonaro

covid-19

vacunación contra el covid-19

Haber tenido que comer una pizza en la vereda durante su última visita a Nueva York parece haber servido de lección al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que volvió a ser rechazado en un espectáculo público por negarse a inmunizarse contra el COVID-19.El presidente brasileño quiso aprovechar su visita al estado de Sao Paulo para acudir al estadio del Santos para presenciar el partido entre los locales y Gremio por el Brasileirao, el torneo nacional de Brasil. Sin embargo, el mandatario no pudo cumplir con su deseo como consecuencia, una vez más, de su postura sobre la pandemia.En efecto, Bolsonaro no contó con que para el regreso del público a los escenarios deportivos paulistas, los clubes exigen estrictas medidas sanitarias. Por ejemplo, para ingresar a ver el encuentro entre Santos y Gremio, los parciales debieron presentar su comprobante de vacunación contra el COVID-19 en formato impreso o digital.Quienes aún no tienen un esquema de vacunación completo, el club permite el ingreso siempre que presenten un test negativo de COVID-19 con 48 horas de anticipación si se trata de un PCR o 24 horas si se trata de un test de antígenos.Nada de eso fue presentado por Bolsonaro, que finalmente no se acercó al estadio Villa Belmiro porque fue informado de que no se le permitiría ingresar.Durante una rueda de prensa en la localidad de Guarujá, Bolsonaro mostró su indignación por el requisito.Bolsonaro, que padeció COVID-19 en julio de 2020, volvió a insistir con que haberse enfermado en el pasado lo exime de tener que vacunarse."Yo tengo más anticuerpos que quién tomó la vacuna", aseguró.

Rodrigo Fernández la falta de sentido común de este man es impresionante

1

brasil

