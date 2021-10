https://mundo.sputniknews.com/20211011/asambleista-ecuatoriano-acusa-a-parlamento-de-frenar-investigacion-sobre-papeles-de-pandora-1116979213.html

Asambleísta ecuatoriano acusa a Parlamento de frenar investigación sobre Papeles de Pandora

QUITO (Sputnik) — El pleno del Parlamento de Ecuador puso trabas para evitar que se investiguen las revelaciones de los Papeles de Pandora, en los que está... 11.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

asamblea nacional de ecuador

papeles de pandora

guillermo lasso

"El pleno de la Asamblea de Ecuador ha puesto una alambrada a la Comisión de Fiscalización para que no investigue Pandora Papers. Yo investigaré a título personal al presidente Guillermo Lasso y a todas las operaciones en paraísos fiscales. Es mi deber, para eso me eligieron", dijo Villavicencio en su cuenta de la red social Twitter.La Comisión canceló una reunión acordada con el jefe de Estado para este lunes en el Palacio de Carondelet, en Quito, con el objetivo de recabar información sobre el involucramiento del mandatario en el caso Papeles de Pandora, luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, no autorizó el encuentro.Llori explicó que la investigación no está a cargo de la Comisión de Fiscalización sino de la Comisión de Garantías Constitucionales (integrada por legisladores de diferentes movimientos políticos), según una resolución aprobada por el pleno de la Asamblea el pasado jueves.Además, dijo que ninguna otra Comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asuntos relacionados con la investigación periodística de los Papeles de Pandora.Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), conocida como Papeles de Pandora, reveló el pasado 3 de octubre que Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el Parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.La Comisión de Garantías Constitucionales tiene un plazo de 30 días para entregar el informe de sus investigaciones.Según la investigación del ICIJ, Lasso llegó a tener vínculos con 14 sociedades offshore constituidas en paraísos fiscales.El miércoles pasado, el excandidato presidencial por el movimiento indígena, Yaku Pérez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue a Lasso por un presunto delito de fraude fiscal.

