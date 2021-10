https://mundo.sputniknews.com/20211010/un-misterioso-manglar-mexicano-atrapado-en-el-tiempo-a-cientos-de-km-de-la-costa-1116947472.html

Un misterioso manglar mexicano atrapado en el tiempo a cientos de km de la costa

Un misterioso manglar mexicano atrapado en el tiempo a cientos de km de la costa

Lo extraño del hallazgo del manglar es que los árboles de esta especie, conocidos como manglares rojos o Rhizophora mangle, crecen solo en agua salada, a lo largo de las costas tropicales. Pero este bosque está ubicado cerca del río San Pedro en el estado de Tabasco, a más de 200 kilómetros del océano más cercano. De alguna forma, estos manglares se han adaptado a vivir en este ambiente de agua dulce en el sureste de México.El enigma desconcertó a los científicos al principio, pero ahora, un equipo internacional multidisciplinario de investigadores ha revelado que este ecosistema fuera de lugar comenzó a crecer hace unos 125.000 años, cuando los niveles del mar eran mucho más altos y el océano cubría la mayor parte de la región.¿Cómo surgió?Si bien, los investigadores han empezado a estudiar el sistema de manglares de San Pedro solo recientemente, la gente local disfruta de este ecosistema único desde hace varias generaciones.Para descubrir cómo este ecosistema costero terminó abandonado a tantos kilómetros de la costa en un entorno extraño, los investigadores analizaron el ADN de los árboles de manglar para ver en qué se diferenciaban de otras poblaciones de manglares.Los "genomas de los manglares acumulan mutaciones en cada generación a un ritmo de aproximadamente una de cada 300 millones de letras del código genético, que se transmitirán a las generaciones futuras", dijo Richard Nichols, genetista evolutivo de la Universidad Queen Mary de Londres, que no fue involucrado en el estudio, dijo Live Science. "Al contar el número de diferencias entre dos genomas, es posible estimar el número de generaciones desde que esos dos genomas compartieron un ancestro".El equipo determinó que los manglares se aislaron de los manglares costeros más cercanos geográficamente durante unos 125.000 años. A causa de que los niveles globales del mar eran mucho más altos hace 125.000 años por temperaturas atmosféricas más cálidas, los investigadores sospechan que el área alguna vez fue una costa.Por lo tanto, es posible que el bosque de manglar echara raíces mientras el océano estaba más alto y logró sobrevivir después de que retrocediera a los niveles actuales, dejando el ecosistema costero atrapado tierra adentro y obligándolo a adaptarse a las condiciones de agua dulce proporcionadas por el río San Pedro.Los niveles globales del mar han variado muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra, debido, en parte, a cambios sutiles en la órbita de la Tierra alrededor del sol que hacen que el planeta reciba más o menos radiación solar, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).Un antiguo relictoLos investigadores describieron el manglar del río San Pedro como un "relicto", un ecosistema que ha sobrevivido desde un período de tiempo anterior. Y no solo los manglares sino también otras 100 especies que prosperaron en o cerca del océano antiguo, incluidos peces, tortugas y plantas, según el comunicado."Esperamos que nuestros resultados convenzan al Gobierno de Tabasco ya la administración ambiental de México de la necesidad de proteger este ecosistema", escribieron los investigadores en su artículo.El estudio aparece en la edición del 4 de octubre de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

