La presidenta de Taiwán afirma que la isla no se doblegará ante la presión de China

"Quiero reiterar que Taiwán está dispuesto a hacer su parte para contribuir al desarrollo pacífico de la región. Nuestra posición con respecto a las relaciones a través del Estrecho sigue siendo la misma (...) Pedimos que se mantenga el statu quo y haremos todo lo posible para evitar que el statu quo se altere unilateralmente", manifestó Tsai Ing-wen en una alocución con motivo del Día Nacional de Taiwán.La mandataria taiwanesa, citada por la agencia de noticias CNA, expresó la esperanza de que las relaciones entre Taipéi y Pekín se vayan relajando y prometió que su gobierno no actuará de manera presurosa, pero al mismo tiempo subrayó que "no debería haber absolutamente ninguna ilusión de que el pueblo taiwanés se doblegará ante la presión"."Seguiremos reforzando nuestra defensa nacional y demostrando nuestra determinación de defendernos para asegurar que nadie pueda obligar a Taiwán a tomar el camino que China nos ha trazado. Esto se debe a que el camino que ha trazado China no ofrece ni una forma de vida libre y democrática para Taiwán, ni soberanía para nuestros 23 millones de habitantes", dijo.La situación en la región del Indo-Pacífico, según la presidenta, se vuelve cada día más tensa y que el orden regional es desafiado en los mares del Sur y Este de China.Los taiwaneses están comprometidos con "resistir la anexión o la usurpación" de su soberanía, advirtió Tsai en su discurso.

