La crisis energética sin precedentes de China puede afectar la economía global

La crisis energética sin precedentes de China puede afectar la economía global

La actual crisis energética observada en China podría plantear un riesgo para el crecimiento económico del país y afectar a las cadenas de suministro globales. 10.10.2021, Sputnik Mundo

La escasez de energía en el país asiático ha alcanzado una escala que no se veía en más de una década, apunta The Wall Street Journal. El problema, en principio local, podría causar un impacto en la economía mundial, consideró el diario.De acuerdo con el medio estadounidense, lo más probable es que la crisis en China empeore un escenario energético mundial ya complicado, lo que podría, además, desacelerar la recuperación pospandémica de la economía global.La crisis energética en China también pone presión en las cadenas de suministro mundiales, según WSJ, ya que hace aumentar los precios de las materias primas y los componentes esenciales provenientes del país.Algunos analistas consideran que el racionamiento de energía en China podría conducir a una escasez mundial de bienes producidos en el país, coincide The South China Morning Post (SCMP).De momento, los sectores en los que se consume mucha energía, incluidos los productores de acero, aluminio y cemento, se encuentran entre los más afectados por el actual racionamiento que se lleva a cabo en el país. El sector textil también se ha visto impactado por la crisis energética.Además, se considera que la escasez de energía limite los suministros domésticos de aluminio y mantenga altos los precios de este metal, ya que su producción consume bastante electricidad.Se cree que, dependiendo de cuánto dure la escasez de energía, podría incluso reducir el crecimiento del PIB de China para el 2021, agregó SCMP.La actual crisis energética en China se debe en gran medida, según SCMP, a un conflicto entre "los precios del carbón orientados al mercado y las tarifas de electricidad controladas por el Gobierno".

