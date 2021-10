https://mundo.sputniknews.com/20211009/venezuela-prepara-aplicacion-de-semaforo-de-acceso-a-lugares-publicos-por-covid-19-1116928516.html

Venezuela prepara aplicación de semáforo de acceso a lugares públicos por COVID-19

Venezuela prepara aplicación de semáforo de acceso a lugares públicos por COVID-19

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que su Gobierno implementará una aplicación digital de un semáforo de acceso que... 09.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-09T00:08+0000

2021-10-09T00:08+0000

2021-10-09T00:08+0000

américa latina

venezuela

covid-19

Maduro señaló que su Gobierno tiene previsto iniciar con ese semáforo en la tercera semana de octubre, en restaurantes y sitios públicos.La vicepresidenta Delcy Rodríguez detalló que se trata de una plataforma que funcionará a través del sistema de Gobierno Patria."En la puerta del restaurante va a estar una persona con un teléfono con el sistema android, la persona [que quiera ingresar] dará su número de cédula, una vez que lo incorpore al teléfono allí va a poder saber si la persona está positivo a COVID-19, esa es la luz roja, no puede ingresar al sitio porque la persona está con COVID-19 y puede contagiar", indicó.De igual manera, dijo que si se enciende la luz verde ésta indica que la persona está vacunada y podrá ingresar al establecimiento; y la luz amarilla, indica que la persona está sana, pero que no se ha vacunado.Rodríguez manifestó que el ministerio de Comercio realizará las coordinaciones con las cámaras de restaurantes para que se establezca que deben ingresar solo las personas vacunadas y que no estén contagiadas con el COVID-19.Maduro indicó que en los próximos días darán más detalles de esta medida, que busca prevenir el contagio de COVID-19.Desde junio de 2020, el Gobierno implementó el método 7+7, que consiste en siete días de flexibilización y luego siete días de cuarentena.El Ejecutivo ha asegurado que ese sistema ha permitido mantener controlada la curva de contagios.Venezuela registra un total de 379.352 casos y 4.576 fallecidos por COVID-19, desde marzo de 2020.

venezuela

2021

venezuela, covid-19