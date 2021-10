https://mundo.sputniknews.com/20211009/sabias-cual-es-la-temperatura-mas-baja-medida-en-un-laboratorio-1116938273.html

¿Sabías cuál es la temperatura más baja medida en un laboratorio?

¿Sabías cuál es la temperatura más baja medida en un laboratorio?

Científicos alemanes han conseguido crear artificialmente las condiciones más frías jamás registradas, la temperatura más baja que se ha medido en un... 09.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-09T23:20+0000

2021-10-09T23:20+0000

2021-10-09T23:20+0000

ciencia

temperatura

laboratorio

frío

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1109339730_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_057ca25322c4bb5e6c65e0d58150cba4.jpg

Con este experimento han conseguido apenas una billonésima parte de un grado más caliente que el cero absoluto, informa Daily Mail.Fue durante unos segundos solamente, mientras expertos de la Universidad de Bremen investigaban las propiedades de onda de los átomos, cuando durante unos segundos llegaron a producir uno de los 'lugares más fríos del universo'.Los -273,15 °C o cero absoluto de Kelvin es la temperatura más fría que se puede alcanzar, en teoría. Resulta cuando los átomos no tienen energía y no se mueven.Para conseguirlo, los científicos manipularon una nube de átomos hasta el llamado 'punto muerto virtual', mediante un proceso que redujo la temperatura del sistema ralentizando las partículas hasta llegar a un punto muerto casi total. Así, la temperatura se redujo a 38 picokelvins, 38 billonésimas de grado por encima del cero absoluto.Como no hay termómetros que puedan detectar esta temperatura tan baja, basan la medición en la falta de movimiento cinético de las partículas observadas. El mecanismo para detectar la temperatura se basa en un 'sistema de lentes de ondas de materia en el dominio del tiempo'.El equipo usó una lente magnética para estudiar estas ondas, que les permitió dar forma a un gas cuántico y lo usó para hacer una onda de materia enfocada que pudieran controlar y asegurar que se comportara de una manera específica.El gas cuántico, a diferencia del gas normal, está hecho de una disposición suelta de partículas, mucho menos predecible, también conocido como condensado de Bose-Einstein."Al combinar la excitación de un condensado de Bose-Einstein (BEC) con una lente magnética, formamos un sistema de lentes de ondas de materia en el dominio del tiempo", escribieron los investigadores.Los resultados de la investigación están publicados en la revista Physical Review Letters.

https://mundo.sputniknews.com/20201102/cuanto-mas-baja-es-la-temperatura-tanto-mas-tiempo-se-conserva-el-coronavirus-1093327029.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

temperatura, laboratorio, frío