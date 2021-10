https://mundo.sputniknews.com/20211009/quien-fue-xul-solar-el-artista-ocultista-e-inventor-de-lenguas-argentino-admirado-por-borges-1116930534.html

Quién fue Xul Solar, el artista, ocultista e inventor de lenguas argentino admirado por Borges

Artista plástico y conceptual argentino, Xul Solar fue dueño de un estilo rupturista y propagador de un misticismo cosmopolita y culto. Creó dos lenguas, un...

"Tal vez el único cosmopolita, ciudadano del universo que haya conocido". Así describió el mundialmente célebre escritor argentino Jorge Luis Borges a su amigo personal durante 40 años, el artista Xul Solar. ¿Pero quién fue y por qué es todavía un enigma para locales y extranjeros?Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari nació el 14 de diciembre de 1887 en San Fernando, localidad ubicada a 20 km al norte de la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes europeos. Su padre era alemán báltico nacido en lo que hoy es Letonia y su madre era italiana.En su adolescencia, la familia se mudó a la capital nacional y más tarde inició estudios en arquitectura, que abandonó. Sus intereses estaban focalizados en la música —tocaba el piano y la cítara— y la pintura. A sus 25 años, viajó a Europa a empaparse de las corrientes artísticas en auge: expresionismo, cubismo, surrealismo, futurismo, simbolismo.Durante sus 12 años de estancia, comenzó a estudiar distintas disciplinas y escuelas de pensamiento espirituales y esotéricas, se apasionó por el ocultismo y la astrología, el estudio de mitologías y culturas asiáticas y arcaicas, así como por absorber conocimientos sobre matemática y ciencias naturales.Allí es que también empieza a firmar con su nombre artístico, un juego fonético sobre sus dos apellidos, un reflejo de su marcado interés por los idiomas. Hablaba castellano, inglés, francés, alemán, italiano, ruso y guaraní, además de manejar latín, griego, mandarín y sánscrito. Creó dos lenguas, el neocriollo, fusión del español y el portugués; y la panlengua, universal y monosilábica, de base numérica y astrológica.En 1924 regresó a Buenos Aires con el objetivo de revolucionar el arte local, todavía academicista y clásico. Se relaciona con intelectuales vinculados a las revistas literarias y de vanguardia Sur, Martín Fierro y Proa, además de otros artistas plásticos innovadores.Es entonces que conoce a Borges, 12 años menor, cuando el que luego será candidato eterno al Premio Nobel era todavía un autor recientemente iniciado en la renovación de las letras, con un primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, apenas publicado.Xul Solar, par intelectual de Borges"Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguajes, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo perfecto en la indulgente ironía y en la generosa amistad, Xul Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época", resumió Borges en conferencias posteriores a la muerte de su amigo.Influencia de saber infinito, Solar es incorporado como personaje en el cuento Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, publicado en 1940, una de las narraciones más destacadas de Borges, que prefigura un mundo imaginario con una lengua particular, que el personaje de Xul se encarga de traducir.Solar y Borges vivieron durante varios años de su amistad a seis cuadras de distancia. Recorrían las calles juntos en conversaciones inimaginables, para pasar horas eternas en diálogos sobre cosmogonías y misticismo, astrología y ocultismo, o jugando al panajedrez, reconfiguración del clásico juego de tablero ideada por el pintor.Hoy, el Museo Xul Solar está ubicado debajo de lo que fuera la casa del artista, que está en el primer piso sobre la calle Laprida. Allí la fundación que lleva su nombre y que custodia su patrimonio cultural resguarda intacta su vivienda y su monumental biblioteca de más de 3.000 volúmenes, entre los que se encuentran varios regalados por Borges.Murió en su casa del Tigre, en el norte del conurbano de Buenos Aires, el 9 de abril de 1963. Lo acompañaba su esposa Micaela Lita Cadenas, quien fuera su discípula astrológica. En el entierro Borges pronunció un discurso para su amigo y maestro.Profecía y misterioA pesar de ser un artista renovador e innovador, Xul Solar, debido a lo ambicioso de su obra, a reducirse a ámbitos cultos y por tratar temáticas complejas y muchas veces ajenas al academicismo occidental, es un creador ajeno a las convenciones de su época, que debió ser rescatado del olvido por quienes lo conocieron en vida: Borges lo homenajea por lo menos seis veces antes de su propia muerte."Su arte era poco entendido. La crítica lo trataba a veces como un excéntrico, otros como si fuera un visionario, dueño de una mirada hacia el futuro. Así vivió su vida, entre el gran artista y el incomprendido. Él decía de sí mismo que no era un inventor, sino un recreador. Además de pintar, con su gran imaginación se dedica a transformar cosas existentes como el piano, las cartas de tarot, la cábala de tradición judía, el zodíaco, el ajedrez", comentó Tedín.Solar desarrolla un sistema de notación de seis notas que reemplaza el sistema tonal tradicional occidental, y para eso elabora un método para su aprendizaje, que asegura que es más fácil que el anterior, e interviene un piano para colocar teclas en tres niveles, que pinta de colores.Además de irrumpir en la lengua y la música, el artista utiliza su conocimiento enciclopédico y su dominio de los zodiacos griego y egipcio, los arcanos del tarot, la numerología o el I-Ching, milenario libro oracular chino, para su obra y sus inventos.Mientras que en el mundo se vive en la actualidad un verdadero auge de disciplinas esotéricas como la astrología o de filosofías ancestrales ajenas a las religiones occidentales, las ideas y posturas de Xul Solar aparecen como proféticas y anacrónicas, más resonantes con las sensibilidades de generaciones posteriores a la suya."El modo de pensar de Xul Solar me fue negado siempre. Yo lo sentí siempre como un maestro, aunque me sentí indigno de muchas enseñanzas suyas. Su amistad fue una de las más entrañables para mí. Era lo contrario de todos los argentinos, no era convencional en nada. Era un demiurgo que vivía recreando el mundo", dijo en una conferencia Borges.

