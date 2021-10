https://mundo.sputniknews.com/20211009/la-escritora-no-vidente-admiradora-del-idioma-y-la-cultura-rusa-1116922565.html

La escritora no vidente admiradora del idioma y la cultura rusa

Hoy charlamos con Sol Benitez, una escritora no vidente uruguaya amante del idioma ruso, el cual viene estudiando desde hace un año y medio.

Esta es la historia de una mujer que, a pesar de ser no vidente, se enamoró del idioma ruso y lo aprendió en plena pandemia.“Cuando tenía 10, 11 años, mi mamá me llevó a Cuba para ver si encontraba un tratamiento para la vista y allá había mucha gente rusa. Conocí a varios de ellos y me encantó como sonaba el idioma [ruso], me llamó la atención de manera positiva, y me puse en la mente que algún día tenía que aprender a hablarlo“, contó Sol Benitez a Sputnik.En un principio, el aprendizaje del ruso que hizo Benitez fue autodidacta.“En 2020, cuando comenzó la pandemia, la cuarentena y demás, me dije que era una buena oportunidad para estudiar la lengua rusa y empecé a hacerlo por mi cuenta con tutoriales en YouTube e información básica”, agregó.Luego, la escritora uruguaya contactó con la embajada y consulado de Rusia en Uruguay, quienes la derivaron al Centro Cultural Máximo Gorki en Montevideo, capital del país sudamericano. Allí encontró a Olga Sanin, vicepresidenta del centro y descendiente de los primeros habitantes rusos en Uruguay, quien se convirtió en su profesora e incluso se encargó de traducir al ruso uno de sus cuentos.Actualmente, Sol se encuentra haciendo gestiones para tratar de conseguir en su país libros en braille ruso y poder leer en ese idioma.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

