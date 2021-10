https://mundo.sputniknews.com/20211009/dialogo-de-seguridad-de-mexico-y-eeuu-murio-el-plan-merida-viva-el-entendimiento-bicentenario-1116927873.html

Diálogo de Seguridad de México y EEUU: murió el Plan Mérida, ¡viva el Entendimiento Bicentenario!

Después de la condena universal de lo que parecieron 'latigazos' a los haitianos dislocados en la ciudad de Del Río —hoy 'zona de guerra' y 'zona cero' —, que luego fueron desmentidos por el mismo fotógrafo por tratarse de una ilusión óptica (Daily Mail 29.09.21), los republicanos de Texas y otros lares pusieron a la defensiva a los demócratas, quienes, varios de ellos también acusaron a los agentes de flagelar a los migrantes. Tal es el nivel al que ha llegado la politización de las oleadas de migrantes, en particular, selectivamente de haitianos, a un año de las elecciones legislativas, que orilló el Departamento de la Seguridad del Hogar, a cargo del malhadado Alejandro Mayorkas, a crear una 'nueva agencia' para revisar el uso de las tácticas de fuerza bajo la égida del Consejo de Coordinación de Reforzamiento de la Ley que proteja los derechos civiles.A propósito, el muy polémico Alejandro Mayorkas admitió finalmente que 12.000 de 17.000 migrantes haitianos "fueron liberados en EEUU" y cuyo número podría ser todavía mayor. Por cierto, Mayorkas ha jugado alegremente con las cifras y ha pasado de 15.000 a 17.000 en su contabilidad de los migrantes haitianos.El problema de flujo y reflujo de los haitianos se lo han endosado laxamente a México ya que ahora han sido concentrados (literal) en la ciudad de Tapachula (Chiapas), cerca de Guatemala, en dirección opuesta a EEUU.La mitad de los migrantes voladores de Haití dislocados en EEUU prefieren regresar a México para evitar la inhumana deportación de la Administración Biden.Los Ángeles Times calcula que "de los 50.000 (sic) migrantes, decenas de miles de haitianos están atrapados" en Tapachula.Según Los Angeles Times, "más de 250.000 (sic) haitianos abandonaron su país desde el terremoto de 2010" y "de nueva cuenta EEUU presiona a México para recibirlos (Daily Mail 25.09.21)", sin brindar la más mínima ayuda, alvo su vacuidad retórica.¿Qué tipo de vida se le puede brindar a los 15.000 migrantes haitianos hoy apoltronados en Tapachula que ostenta de por sí sus inherentes carencias?¡Y eso que falta que lleguen otros 19.000 migrantes hoy estacionados en una ciudad de 45.000 en Colombia!Se calcula que más de 80.000 migrantes han cruzado la frontera de Colombia con Panamá, después de haber atravesado su peligrosa jungla.¿Todavía hay alguien en su sano juicio en la Administración Biden que piense que la grave crisis migratoria sea integralmente latinoamericana, cuyas causas son múltiples y se han condensado desde hace una generación por lo menos?Por lo pronto,en este mes de octubre, Alejandro Mayorkas ha exhibido su preocupación de que 400.000 (¡megasic!) migrantes puedan cruzar la transfrontera de México y EEUU (Daily Mail 30.09.21).¿De qué servirán los 'cacahuates' de 4.000 millones de dólares en un plazo inespecífico que piensa otorgar Biden con decenas de adherentes condiciones geopolíticas?Finalmente la policía chilena y la Interpol se percataron de que existe una red criminal transnacional que se consagra a la trata y a la migración antihumana de 267 niños chilenos (sic) "hijos de descendientes haitianos", lo que enmarca que la grave crisis migratoria más que mexicana, centroamericana y suramericana ¡es de toda Latinoamérica! —lo que subsume el fracaso de la cantaleta de los derechos humanos de EEUU en la región—.Resulta que tal red criminal es bidireccional, porque también trafica con "migrantes venezolanos que hacen el recorrido a la inversa y vienen desde Venezuela para ingresar a Chile".Según AFP, "miles de migrantes haitianos vivían en Chile y Brasil desde que el gran terremoto de 2010 destruyó una gran parte de lo que tenían en Haití". ¿Estará implicado el Gobierno neoliberal pinochetista al borde del colapso de Sebastián Piñera quien sobresale en los Papeles de Pandora de evasiones en los paraísos fiscales?Mientras Piñera, con una muy negativa aceptación por la opinión publica, atesora su inmensa fortuna, Chile se ha vuelto el foco telúrico de la migración hacia varios países de Suramérica, Centroamérica y México, desde donde buscan salir de su periplo infernal en búsqueda de un etéreo 'sueño estadunidense' donde hoy abundan 60 millones de pobres: ¡20% de la población de EEUU! —lo que demuestra el fracaso rotundo del modelo globalista neoliberal en su mismo origen financierista—.En vísperas del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad celebrado en Ciudad de México, que siguió al otro Diálogo de Alto Nivel Económico celebrado en Washington, López Obrador reiteró su invitación a Biden para visitar México, y con quien, por cierto, ha sostenido varios cordiales intercambios mediante teleconferencias.López Obrador se refirió a las múltiples visitas de funcionarios y senadores de EEUU "para observar y revisar los planes que estamos proponiendo que se apliquen en Guatemala, Honduras, El Salvador" y volvió a insistir que "cada vez hay más coincidencias en que el problema migratorio tiene que atenderse creando oportunidades (…) en los lugares de origen de los migrantes".Justamente López Obrador le había enviado una misiva a Biden en septiembre pasado en la que exhorta a EEUU a apoyar un Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica que pondría en marcha los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, Honduras y El Salvador.Con el programa Sembrado Vida en el Triángulo Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador se daría empleo a 240.000 campesinos, mientras que con el otro programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 90.000 personas permanecerían en sus países de origen.Ahora se entiende el éxito del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos que resume Telerreportaje, muy cercano al presidente López Obrador y al flamante secretario de Gobernación Adán Augusto López, que curiosamente incorpora el tema de la salud. El canciller Marcelo Ebrard comentó que no se trata de un "acuerdo de cooperación cualquiera", sino que es una "alianza (sic) en materia de seguridad" de "nivel cualitativo".De cierta manera, el secretario de Estado, el israelí-estadunidense Antony Blinken, se suma a los teoremas sobre migración con los que ha aconsejado el presidente López Obrador a su homólogo estadunidense Biden, al poner énfasis en las "causas fundamentales, desafíos, desigualdad", además de la "salud (sic) pública, el Estado de derecho y las actividades económicas incluyentes (sic) de ambos países".Por su parte, el secretario de Gobernación Adán Augusto, otro presidenciable, enfatizó la "finalidad de construir comunidades más seguras" en la transfrontera.El canciller Ebrard, también fuerte presidenciable, propinó las últimas exequias al fracasado Plan Mérida de Obama y Calderón que exacerbó el narcotráfico, contrabando de armas y homicidios, para darle en su lugar la bienvenida al Entendimiento Bicentenario.Fue tal el entusiasmo del secretario de Estado Antony Blinken que perdió la flema diplomática para desbordarse en elogios ditirámbicos en su encuentro con el presidente López Obrador.Me llamó profundamente la atención que no viniese el candente tema migratorio en el diálogo de marras.¡Murió el nefario Plan Mérida de Calderón; viva el Entendimiento Bicentenario de López Obrador!LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

