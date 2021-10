https://mundo.sputniknews.com/20211009/como-inciden-rusia-y-turquia-en-la-estabilizacion-de-oriente-medio-1116930362.html

¿Cómo inciden Rusia y Turquía en la estabilización de Oriente Medio?

¿Cómo inciden Rusia y Turquía en la estabilización de Oriente Medio?

Tras la actualización de la agenda entre Rusia y Turquía con motivo del encuentro entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan en la ciudad de Sochi, el... 09.10.2021, Sputnik Mundo

gps internacional

rusia

turquía

argentina

recep tayyip erdogan

indígenas

Según el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la paz en Siria y la región depende de las relaciones entre Rusia y Turquía. Asimismo, añadió que las medidas conjuntas sobre el conflicto sirio son de gran importancia. Al respecto, "desde el año pasado, Turquía ya estaba en tratativas para la compra de baterías antimisilísticas a Rusia para su sistema defensivo", indicó el investigador. Ello no invalida el doble estatus turco, "de ser miembro de la OTAN y cooperar militarmente con el gigante euroasiático", añadió.Más allá de la gestión de Erdogan, "Turquía juega un rol estratégico en Eurasia, por lo que tanto la OTAN como Rusia ven en este país un actor de primer orden", sostuvo. Por su parte, "la retirada de tropas norteamericanas de Afganistán, no sólo representa una derrota para EEUU, sino que también para sus aliados", indicó. En ese marco, "hay varios problemas en los que también se involucra EEUU, como lo referente a las milicias kurdas y la cuestión armenia", añadió Moggia.Se amplían las diferencias entre Erdogan y Biden.Entre los puntos de conflicto entre Erdogan y Biden, "se destaca la decisión del presidente norteamericano de defender a las minorías kurdas que están en territorio turco", aseveró. Por otro lado, "tampoco hay que olvidar el conflicto histórico en la isla de Chipre, lo cual representa un choque con Grecia que afecta las relaciones de Turquía con la OTAN", indicó. Por tanto, "hay bastante presión sobre el Gobierno turco, no solo por parte de EEUU, sino también desde la OTAN en general", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto la activista por los derechos indígenas, Evis Millán, con quien dialogamos sobre la situación de las comunidades indígenas en Argentina.Se recrudece la pobreza de las comunidades indígenas argentinas.Este 12 de octubre se realizará en Argentina el primer paro en solidaridad con los pueblos indígenas, organizado por el Movimiento de Mujeres Indígenas. En este marco, "la situación que se vive en los territorios indígenas es realmente muy preocupante, particularmente con respecto a las mujeres y niños en algunas comunidades", lamentó. Sobre ello, "cada día avanzan más las empresas extractivistas, en complicidad con los Gobiernos de turno, ya sea a nivel provincial o nacional", aseveró Millán.En este contexto, "es hora de hacer un parate, ya que últimamente los desalojos han estado al pie del cañón", sostuvo. En el marco de la la incidencia de las empresas mineras y forestales, "vemos que este problema ha crecido, tanto en el norte como en el sur del país, lo cual forma parte del genocidio contra el pueblo indígena", enfatizó. Más aun, "las comunidades se están muriendo de hambre, sobre todo en el norte donde no tienen acceso al agua, producto de las actividades extractivistas", concluyó.Diálogos geopolíticos.Nuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las implicaciones de los procesos de cooperación en relación a los asuntos de desarrollo sostenible en la política internacional.Free prócer tour.En el cierre cultural, estuvimos en contacto con Federico Puig, quien es el director del proyecto del Walking Tour sobre José Gervasio Artigas, el primero dedicado a un prócer en Latinoamérica. El mismo se llevará acabo el 9 de octubre en Uruguay, y es una actividad realizada por el colectivo artístico "Entusiastas Orientales".

