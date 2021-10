https://mundo.sputniknews.com/20211008/una-docente-argentina-corrige-las-evaluaciones-de-sus-alumnos-con-memes-1116907106.html

Una docente argentina corrige las evaluaciones de sus alumnos con... ¡memes!

De origen entrerriano, la docente de Biología Dai Amores se convirtió en un personaje viral tras subir a Tik Tok un vídeo de las evaluaciones de sus alumnos... 08.10.2021, Sputnik Mundo

Con medio millón de reproducciones, las correcciones con memes de la docente de Concordia (Entre Ríos, a unos 420 kilómetros al norte de Buenos Aires), dieron que hablar en toda la región. En su cuenta de Tik Tok se ven miles de comentarios en apoyo, preguntándole por la reacción de sus alumnos —y, algunos pocos, cuestionando su método—.Amores explicó que, debido a que sus alumnos son menores de edad, no los puede filmar para subir a las redes sus reacciones, pero aseguró que cuando vieron los memes, "se rieron, miraban las pruebas y se mostraron fascinados porque es algo con lo que tienen contacto todo el tiempo"."Estaban felices de verlo en sus pruebas. Hace unos días tomé un examen en otro curso y los alumnos me dijeron: 'Profe, corríjannos con memes'", contó. Pocos días después, la docente publicó un vídeo en el que se ve una nueva evaluación, pero esta vez con una línea punteada al final de la hoja, y debajo una frase: "Puedes usar este pedazo de papel para secar tus lágrimas"; que copió a un colega."Logré que todos los estudiantes de esta evaluación aprobaran", celebró Amores en otro vídeo que subió a la red social. La docente cuenta que no es la primera vez que utilizaba memes para su trabajo, sino que regularmente los incluía en sus presentaciones de Power Point, por ejemplo.En el vídeo Amores también explica por qué había decidido imprimir, recortar y pegar los memes más populares en las correcciones, como el del Sr. Burns de la serie Los Simpson diciendo "excelente", o el de Mr. Bean con cara dubitativa."La idea es tratar de buscar el humor y que, a pesar de que estén bien o mal, logren ver el lado positivo de las cosas porque, como siempre les repito, 'es solamente una nota'", comienza diciendo. "Enseño con todo el amor del mundo, preparo mis clases, las actividades, planifico lo que voy a hacer, planteo objetivos y formas de evaluar, obviamente... ¿Por qué coloco memes? Porque los chicos han pasado dos años muy difíciles, que a todos nos afectó, desde separarse de sus compañeros, dividirse en burbujas, trabajar de manera virtual, presencial, que se aislaban, que no se aislaban... Chicos que perdieron familiares muy cercanos, entonces poder darles un poco de humor y empatía, ante toda esta situación de dos años, que fue una locura, sacarles una sonrisa para mí es una satisfacción", agrega."Soy la profe, en este momento, que muchas veces me hubiera gustado tener. Ojalá todos tengan un profe que les haga amar más su materia", concluye la docente.

