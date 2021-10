https://mundo.sputniknews.com/20211008/telegram-comenzo-a-incluir-mensajes-publicitarios-1116919321.html

Telegram comenzó a incluir mensajes publicitarios

Telegram comenzó a incluir mensajes publicitarios

Telegram ha empezado a realizar pruebas para la exhibición de contenidos publicitarios pagados en los canales públicos de esta aplicación de mensajería. 08.10.2021, Sputnik Mundo

Los anuncios se exhibirán de acuerdo con los temas de los canales y no según las preferencias de los usuarios. Es decir, todos los seguidores de un canal verán el mismo mensaje publicitario, detalló Reuters.La compañía puso de relieve que no utilizará los datos personales de los usuarios para la elección de los anuncios, informó la agencia de noticias en su web rusa.Además, la app no rastreará los clics de los usuarios en los mensajes publicitarios, tampoco mantendrá un registro de este tipo de actividad. Justamente por esta razón, los anuncios no podrán incluir enlaces a páginas externas.Mientras esté en curso la fase de prueba, Telegram no compartirá los ingresos publicitarios con los propietarios de los canales. Los creadores de contenido recibirán alguna compensación financiera solamente cuando el servicio de publicidad en Telegram se lance oficialmente y los gastos de la compañía hayan sido cubiertos.Pavel Dúrov, el fundador de Telegram, ya había anunciado que la aplicación se monetizaría en 2020. En la ocasión, comentó que el proceso no sería disruptivo y que la mayoría de los usuarios apenas notarían el cambio. Explicó que la necesidad de monetizar el servicio se debía a los costes crecientes para mantenerlo. Según Durov, desde su lanzamiento, el funcionamiento de Telegram se ha pagado con su propio dinero.

Tomas Bonzon Será interesante ver anuncios en mi Telegram.

