Presidente chileno reitera su inocencia ante la revelación de los Papeles de Pandora

américa latina

chile

sebastián piñera

papeles de pandora

El presidente repitió los argumentos presentados más temprano por el Gobierno de Chile, asegurando que el fallo de la Corte Suprema de 2017 lo sobreseyó de todo delito, pero agregó que esta situación le provoca "mucho dolor". "Estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas, no solo para mi persona sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este Gobierno, como presidente he tenido un solo objetivo, estar al servicio de todos los chilenos", sostuvo.Por último, Piñera reiteró que nunca ejecutó ninguna acción o gestión relacionada con Minera Dominga ejerciendo como presidente, y recalcó que en 2010 se desligó de la administración de sus empresas.El 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó los Papeles de Pandora, en los que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.Los documentos demostraron que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.Las empresas del presidente, administradas por sus hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.La investigación reveló que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha sucedido.Piñera se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción y argumentó que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.El 8 de octubre, la Fiscalía chilena decidió investigar nuevamente al presidente argumentando que los Papeles de Pandora entregaron datos y antecedentes que no fueron revisados en el caso de 2017.

