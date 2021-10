https://mundo.sputniknews.com/20211008/nacio-cristobal-colon-en-galicia-el-proyecto-que-busca-demostrar-que-era-un-noble-de-pontevedra-1116898584.html

¿Nació Cristóbal Colón en Galicia? El proyecto que busca demostrar que era un noble de Pontevedra

Un estudio arqueológico busca determinar si el ADN de los Sotomayor coincide con el de Cristóbal Colón. Sus resultados podrían verificar a Galicia como lugar... 08.10.2021, Sputnik Mundo

La iglesia de Santo Domingo de Tui se levanta imponente a la vera del río Miño. Una gran nave de piedra que rivaliza con la catedral de la histórica villa gallega. Su ábside asoma entre jardines y apunta a las aguas y a la vecina Portugal, situada en la orilla contraria. En su interior, pétrea sobriedad alterada por un retablo dorado. Un frío entorno en el que reposan los benefactores del templo, la familia Sotomayor. Y tal vez uno de los secretos más perseguidos de la historia: la procedencia de Cristóbal Colón.A la hora de establecer el lugar de nacimiento del viajero, los expertos se inclinan por Génova. Sin embargo, existen teorías alternativas que niegan su origen genovés. Cataluña, Mallorca, Ibiza, Valencia, Portugal, Córcega, Sevilla, Cerdeña o Grecia se disputan ser la cuna del marinero. En la liza también entraría Galicia. Una hipótesis que se podría comprobar con el análisis de los huesos de los Sotomayor, supuestos parientes de Colón.Entre dos arcos de Santo Domingo de Tui encaja el panteón familiar. Dos sarcófagos de piedra tallada en los que descansan los restos de los Sotomayor. Días atrás, objeto del trabajo de los arqueólogos. Un proyecto costeado por la abogada orensana Carmen García, quien lleva seis años de investigación sobre el asunto. Ella cree que Colón es la misma persona que Pedro Álvarez de Sotomayor, también conocido como Pedro Madruga. "Necesitaba pasar del estudio documental al estudio arqueológico para poder comprobar su teoría. Motivo por el que solicitó la intervención", señala Andrés Bonilla, arqueólogo y director técnico de Prospectiva y Análisis Arqueólogos, a Sputnik Mundo.Bonilla fue el coordinador de la exhumación de los Sotomayor. Tras ser aprobado el proyecto por la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura de la Xunta Galicia, el experto se presentó con un equipo de especialistas en la iglesia de Tui. Junto a él, un restaurador para abrir y cerrar el sarcófago y un antropólogo para analizar in situ los restos óseos. Este último utilizó un escáner 3D con el objetivo de registrar tridimensionalmente los vestigios. Aparato prestado por los miembros de la unidad de arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid, encargados de revisar que el sepulcro no tuviera ningún daño interno o externo.El siguiente paso es el análisis científico. El Laboratorio de Genética de la Universidad Complutense de Madrid se ocupará de realizar el perfil genético de los individuos hallados en la tumba. Además, una muestra ha sido enviada a la corporación Beta Analytic, ubicada en Miami, para la datación por carbono-14. El proceso completo durará entre dos y tres meses. Con los resultados obtenidos se podrá corroborar la relación del marinero con la familia gallega.Nacimiento en GaliciaBonilla resalta que en la comunidad autónoma se especula desde hace décadas con el supuesto origen gallego de Colón. La persona que abrió esta línea de pensamiento fue el historiador Celso García de la Riega. Es más, el 20 de diciembre de 1898, defendió su teoría en una conferencia celebrada en la Sociedad Geográfica de Madrid. El investigador aseguró que el colonizador era español, nacido en la localidad pontevedresa de Poio y miembro de una poderosa familia nobiliaria. Su tesis fue el punto de partida a la corriente histórica que sigue viva en pleno siglo XXI.García de la Riega encontró distintas evidencias que situaban al explorador en la comarca de la ría de Pontevedra. La primera era la abundante presencia del apellido Colón en la zona, especialmente en Poio. La segunda era la aparición de numerosas voces gallegas en los textos escritos por el propio navegante. Por ejemplo, el uso de foy, procedente del gallego, en lugar de fue, en castellano, o foe, en portugués. La tercera es la toponimia que utilizó cuando llegó a la isla de La Española. "Muchos de los accidentes geográficos del lugar que bautizó Colón procedían del área de Pontevedra", comenta el historiador Rafael Sánchez a Sputnik Mundo. Es el caso de Porto Santo, bahía en el Caribe y ensenada en Poio. La cuarta son las referencias documentales del siglo XVI a la carabela Santa María como La Gallega.El estudio del historiador gallego fue aceptado por los intelectuales, incluso promocionado. Sin embargo, la llegada del dictador Francisco Franco al poder en España relegó su teoría a la categoría de cuento. La razón fue la necesidad del caudillo de mantener una buena relación con su equivalente en Italia, Benito Mussolini. El Duce buscaba un héroe para su país más allá del Imperio Romano. Colón fue el elegido. Esto motivó la financiación de decenas de estudios sobre el origen genovés del marinero. Por ende, Franco silenció las hipótesis que lo alejaban de los Apeninos.No obstante, la línea de investigación sobrevivió a la dictadura. Incluso, salió reforzada. En la actualidad, en Poio existe una asociación y una casa museo dedicada al explorador. Pero, no todos los historiadores se refieren exclusivamente a Galicia como lugar de nacimiento del personaje. Otros, como Carmen García, añaden el nombre de una persona. Cristóbal Colón sería el pseudónimo de Pedro Álvarez de Sotomayor.Nació en el siglo XV en el castillo de Sotomayor, uno de los centros de poder del sur de Galicia. Perteneció a la nobleza, en concreto, a una de las familias más influyentes de la zona. Fue educado por los religiosos del convento de Santo Domingo de Tui y con el paso de los años se convirtió en una de las personas más poderosas y ricas de la región. Era presentado como vizconde de Tui, mariscal de Baiona y conde de Carminha, en Portugal. "Como casi todos los nobles gallegos, Pedro Madruga tenía fuertes lazos con el país vecino. Es más, su mujer era lusa", indica Sánchez.En vida, Álvarez de Sotomayor acabó con la Revuelta Irmandiña, levantamiento popular contra los abusos de la nobleza. "Eran unos auténticos piratas. Los nobles creaban un clima de inestabilidad enorme. Luego decían a la población que se encomendara a ellos para garantizar su protección. Eran pirómanos y bomberos a la vez", relata el historiador. Entre 1475 y 1479, batalló contra Isabel la Católica al ser partidario de Juana la Beltraneja en la guerra de sucesión de la corona de Castilla. La derrota de su bando supuso su huida a Portugal.Pero, volvería a Castilla. El gallego buscaba el perdón de los Reyes Católicos, motivo por el que el 10 de enero de 1486 pone rumbo a la corte. A medio camino, en Alba de Tormes, encontró la muerte, pero nunca apareció el cadáver. El 20 de enero de 1486, Cristóbal Colón se reunió con Fernando de Aragón e Isabel de Castilla tras haber tenido una audiencia con el rey Juan II de Portugal. De Pedro Madruga no había ni rastro.La coincidencia de fechas y la dirección de los viajes son algunas de las pistas que relacionan a ambos personajes. No son las únicas. Carmen García revela la existencia de un corsario llamado Colombo en Galicia. Precisamente, el predecesor de Isabel la Católica, Enrique IV, recibió un documento en el que el arzobispo Fonseca se quejaba de las acciones de piratería de Pedro Madruga. Por otro lado, los restos de Colón fueron depositados en el monasterio de Santa María de las Cuevas de La Cartuja. Un lugar donde el derecho de admisión era gestionado por una familia gallega y en el que los Sotomayor podían ser enterrados. En la actualidad el escudo de dicha casa figura en varios sarcófagos del templo sevillano. Además, la primera sepultura de Colón, realizada en Valladolid, se llevó a cabo en la misma iglesia en la que reposaban los restos del padre de Álvarez de Sotomayor.Existen más casualidades. Por ejemplo, el primer lugar en el que se conoció el resultado del viaje de Colón fue Baiona, puerto en el que recaló La Pinta y del que Madruga había sido señor. Además, al atracar días después en Lisboa, el marinero fue recibido por el chambelán del monarca luso, casualmente sobrino del noble gallego. "Se dice que Colón paró en Madeira antes de llegar a la península ibérica. La mujer de Pedro Madruga era originaria de la isla", puntualiza el historiador.Un aluvión de datos que presuntamente enlazan a Colón con Álvarez de Sotomayor y por ende con Galicia. La última ligadura vendría en forma de prueba genética. "Si los análisis dan positivo sería una lotería fantástica para Galicia. A nosotros, nos colocaría en el mapa", ríe el historiador, que también es responsable técnico del Concello de Tui. "La realidad superaría a la ficción", sentencia.

2021

