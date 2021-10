https://mundo.sputniknews.com/20211008/ministro-de-economia-de-brasil-defiende-su-offshore-en-paraiso-fiscal-1116919136.html

Ministro de Economía de Brasil defiende su 'offshore' en paraíso fiscal

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó que la empresa que posee en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso... 08.10.2021, Sputnik Mundo

"Sobre 'offshore', son legales; [la empresa] fue declarada, no hubo ningún movimiento cruzando fronteras, trayendo dinero del exterior o mandando dinero al exterior; desde que coloqué el dinero allí, en 2014-2015, lo declaré legalmente", afirmó en una retransmisión en internet organizada por un banco, según recoge el portal G1.Estas son las primeras palabras públicas del ministro sobre el escándalo destapado por los Papeles de Pandora hace casi una semana.Según Guedes, no hay ningún conflicto de intereses porque los recursos depositados en esa cuenta en el extranjero están en manos de administradores independientes "en jurisdicciones en donde mis acciones no tienen influencia de ninguna manera".El ministro atribuye los ataques que viene sufriendo por sus inversiones en ese paraíso fiscal al "ruido político", que según él de intensificará a medida que se acercan las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en octubre de 2022."El resto es ruido; ruido y ruido que creo que empeorará, puesto que caminamos hacia las elecciones (…) todo el mundo está limpio, todo el mundo está legal, está todo declarado, a pesar de eso el ruido no está parando", concluyó.La oposición critica que los casi 10 millones de dólares que el ministro colocó en esa cuenta cuando la abrió se han revalorizado mucho en los últimos meses con la devaluación del real y la fortaleza del dólar, y recuerdan que Guedes también es responsable de la política monetaria del país.

