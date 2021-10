https://mundo.sputniknews.com/20211008/ministro-de-defensa-justifica-bombardeo-en-el-que-murieron-menores-en-colombia-1116883671.html

Ministro de Defensa justifica bombardeo en el que murieron menores en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, defendió el bombardeo militar del pasado 16 de septiembre contra el campamento de alias... 08.10.2021, Sputnik Mundo

"Una operación contra alias Fabián en la mitad de la selva es legítima. Es válida para una Fuerza Pública y hay que aplicar el uso proporcional de la fuerza y respetar el Derecho Internacional Humanitario, aquí los que reclutan a los menores para cometer actos terroristas son ellos (el ELN) y al Estado y la Fuerza Pública les corresponden actuar con todo el uso proporcional de la fuerza", dijo Molano en declaraciones difundidas por su despacho.El ministro reiteró que el reclutamiento de menores es una práctica recurrente en esa guerrilla y los han utilizado para cometer actos terroristas.Al respecto, dijo que es a los grupos armados ilegales a los que se debe juzgar por el reclutamiento de niños y no a la Fuerza Pública."A ellos son los que toca juzgar y denunciar y no a la Fuerza Pública. El Ejército actúa en legítima defensa del Estado, de la soberanía del país y la protección de esa ampliación de esa amenaza terrorista y es una responsabilidad que tenemos que asumir con toda contundencia", afirmó.Según denunció más temprano el senador opositor Iván Cepeda (izquierda) a través de Twitter, en el bombardeo, ocurrido (...) en el Litoral San Juan, en el departamento de Chocó (noroeste), tres menores de 17 años y uno de 13 fallecieron, pese a lo cual el Ministerio de Defensa calificó la operación en su momento como "exitosa" y ocultó la información sobre la muerte de los menores."Mediante un derecho de petición que dirigí al Instituto de Medicina Legal ha quedado establecido que en el bombardeo que practicaron las Fuerzas Militares (...) de las ocho personas que murieron (...) cuatro eran adolescentes y una de ellas era menor de 13 años de edad", dijo Cepeda.El senador también reveló que envió una carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a Unicef para denunciar la situación y pedir una visita de esos organismos a Colombia.Aunque el bombardeo al campamento de alias Fabián se dio el 16 de septiembre, el guerrillero murió en la madrugada del 28 de septiembre en una clínica de Cali (suroeste), a donde fue trasladado por las Fuerzas Miltares, que ese día lo hallaron en otro campamento del Chocó y lo extrajeron de la zona en helicóptero.Tras informar sobre la operación, el Ministerio de Defensa reveló que en el lugar del bombardeo murieron también alias Carlitos (segundo al mando del Frente de Guerra Occidental) y alias La Cortica, compañera sentimental de Fabián, pero no precisó quiénes fueron las otras víctimas mortales y dijo que también fueron detenidos tres guerrilleros que resultaron heridos.

Espace Infini QUE LE PODEMOS PEDIR A ESTE MINISTRO DE GUERRA DEL REGIMEN NARCOPARAMILITAR SI PARA ESTOS CRIMINALES MATAR ES UN HOBBI...

