https://mundo.sputniknews.com/20211008/messi-provoca-invasiones-los-fanaticos-lo-acorralan-con-selfies-dentro-de-la-cancha-1116906422.html

Messi provoca invasiones: los fanáticos lo acorralan con 'selfies' dentro de la cancha

Messi provoca invasiones: los fanáticos lo acorralan con 'selfies' dentro de la cancha

El argentino Lionel Messi puede dejar por el camino a los rivales pero no a los fanáticos. Luego del partido que disputó con Argentina frente a Paraguay en... 08.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-08T15:21+0000

2021-10-08T15:21+0000

2021-10-08T15:21+0000

estilo de vida

⚽ deportes

argentina

lionel messi

paraguay

fútbol

gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1116903714_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_6c8cf7a179f481b85c8f15ffcee6e268.jpg

No hay dudas de que la presencia del argentino Lionel Messi en cualquier campo de juego del mundo desata la admiración de los futboleros de todo el planeta, incluso de los fanáticos de los equipos que lo enfrentan. Y si bien no es nada nuevo que algunos parciales quieran tomarse una fotografía con él, lo sucedido tras el último partido entre Paraguay y Argentina en Asunción llevó a las cosas a otro nivel.El encuentro acabó en un deslucido empate a cero que no conformó a ninguno de los espectadores que acudieron al estadio Defensores del Chaco para ver a paraguayos y argentinos jugarse la clasificación a la Copa del Mundo de Catar 2022.Sin embargo, para algunos el resultado quedó en segundo plano apenas culminó el encuentro. Es que un puñado de jóvenes paraguayos logró burlar la seguridad —y los protocolos sanitarios dispuestos tras el COVID-19— para acercarse al número 10 argentino.Y si Messi resulta imparable dentro de la cancha, no lo fue tanto a la salida. El argentino, a pesar de que el encuentro no lo había dejado del mejor humor, se prestó para las instantáneas. Es cierto que no esbozó su mejor sonrisa pero a los fanáticos poco les importó: se llevaron el recuerdo que buscaban.La decisión de los parciales de irrumpir en el campo de juego, exponiendo incluso a su selección a sanciones, recibió críticas de otros espectadores. La proeza de los seguidores paraguayos de Messi desató el debate en las redes.Por supuesto, no es la primera vez que Messi debe atender los requerimientos de los fanáticos aún dentro del campo de juego. Sin ir más lejos, el encuentro anterior de Argentina como visitante —frente a Venezuela en Caracas— también culminó con parciales demandando 'selfies' al número 30 del Paris Saint Germain.Cierto es decir que el astro argentino suele prestarse para las fotografías, incluso cuando los resultados no le fueron favorables. Otro aspecto que lo engrandece dentro y fuera de los campos.

argentina

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, argentina, lionel messi, paraguay, fútbol, gente