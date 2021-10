https://mundo.sputniknews.com/20211008/maduro-afirma-que-recibio-llamadas-de-empresarios-colombianos-tras-invitacion-a-invertir-1116882875.html

Maduro afirma que recibió llamadas de empresarios colombianos tras invitación a invertir

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que recibió llamadas y mensajes de empresarios colombianos, tras su invitación a retomar... 08.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

nicolás maduro

Maduro indicó que recibió una nota de los empresarios colombianos y aseguró que cuentan con él para la inversión en Venezuela."Los empresarios y comerciantes de Norte de Santander saben que cuentan conmigo, con Venezuela sí cuentan y ustedes saben por qué les mando este mensaje, vamos a guardar el secreto", señaló.Duque advirtió a los empresarios colombianos sobre el cuidado que deben tener ante la invitación que hizo Maduro para que inviertan en su país.El mandatario venezolano manifestó que su Gobierno y los empresarios avanzarán en grandes planes, por encima de las diferencias políticas con Duque."Por encima de las diferencias ideológicas, políticas e inclusive por encima de las conspiraciones de Iván Duque, de la obsesión antivenezolana de él, Iván Duque me vale medio, a mí lo que me vale es el pueblo de Colombia, Iván Duque vale medio, no vale nada", expuso.El Gobierno venezolano abrió el 5 de octubre el paso fronterizo desde Táchira hacia Colombia para reactivar el comercio entre ambos países.Las autoridades venezolanas retiraron los contenedores que bloqueaban la circulación por los puentes fronterizos Simón Bolívar, ubicado en San Antonio del Táchira, y el Francisco de Paula Santander, en la ciudad de Ureña, en Táchira, siendo este último por el cual se iniciará el paso comercial.El Gobierno colocó estos contenedores en febrero del 2019 para evitar la entrada de lo que calificó como una presunta ayuda humanitaria por parte de la oposición que lidera el exdiputado Juan Guaidó, al considerar que ese sector buscaba generar una intervención a este país caribeño.El 23 de febrero de 2019, el presidente Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia, luego de que ese país junto al Gobierno de Estados Unidos apoyó a Guaidó en su intento de ingresar al país la presunta ayuda humanitaria.

Tomas Bonzon Venezuela es un país grande y rico, claro que los empresarios vecinos querrán participar.

venezuela

venezuela, nicolás maduro