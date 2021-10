https://mundo.sputniknews.com/20211008/lula-da-silva-afirma-que-solo-decidira-su-candidatura-a-principios-del-ano-2022-1116912640.html

Lula da Silva afirma que sólo decidirá su candidatura a principios del año 2022

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) afirmó este viernes que sólo decidirá su candidatura a las... 08.10.2021, Sputnik Mundo

"Digo que no soy candidato porque sólo voy a decidir mi candidatura posiblemente en el comienzo del año que viene", afirmó en rueda de prensa desde Brasilia, donde en los últimos días se reunió con varios políticos en busca de alianzas electorales.El líder del Partido de los Trabajadores (PT) asumió que es "difícil de creer" que aún no haya decidido ser candidato, dado que lidera las encuestas de opinión.Lula afirmó que está en una fase de conversar con partidos políticos y movimientos sociales y que más adelante pretende hablar con empresarios e intelectuales y todo tipo de representantes de la sociedad civil.En cualquier caso, el líder de la izquierda aseguró que ya tiene en mente los nombres para los ministros de su eventual Gobierno en caso de que decida presentarse a las elecciones, pero no dio nombres.Lula criticó al presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia (que ya dejó casi 600.000 muertos en el país) y pidió que en las elecciones de 2022 los brasileños no se olviden.El expresidente consideró que la comisión del Senado que está investigando los posibles delitos cometidos por el Gobierno en la gestión de la pandemia está trabajando con seriedad y presentará un buen informe final.En su opinión, algunas sesiones sacaron a la luz "denuncias muy escabrosas", por lo que recomendó a Bolsonaro "que tenga cuidado" por las posibles consecuencias judiciales que le esperan.Lula continuará viajando por Brasil los próximos meses recabando apoyos para su eventual candidatura; la próxima parada será el estado de Minas Gerais (sureste).

