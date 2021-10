https://mundo.sputniknews.com/20211008/londres-y-bruselas-retoman-la-disputa-sobre-irlanda-del-norte-1116916626.html

Londres y Bruselas retoman la disputa sobre Irlanda del Norte

El proceso se reactivará a partir de la publicación, prevista para la semana próxima, de una nueva propuesta de la Unión Europea (UE) que podría poner fin a la llamada "guerra de las salchichas". La disputa se deriva de los trámites aduaneros que el Protocolo norirlandés del acuerdo del Brexit introdujo en relación con productos agrícolas, alimentos, medicinas y otros bienes que llegan al territorio desde el resto del Reino Unido.Tregua tensaLa situación se mantiene en una tregua tensa desde que Londres prolongó, por tercera vez, los plazos de gracia que han evitado la aplicación íntegra de los términos del divorcio en procedimientos aduaneros, como inspecciones de envíos de carne refrigerada.El Ejecutivo de Boris Johnson quiere renegociar el Protocolo en una serie de cuestiones que publicó en julio. En el prólogo del documento, el primer ministro lamenta la "forma inflexible" en que la UE trata de implementar las medidas acordadas, bajo su dirección y mandato, en octubre de 2019.A su vez, el negociador jefe y actual ministro británico para las relaciones con la UE, David Frost, culpa a los parlamentarios anti-Brexit de "socavar radicalmente la baza negociadora del Gobierno", forzándole a aceptar un "compromiso final". El Protocolo fue la llave que abrió la verja de salida del club de Bruselas tres años después del polémico e histórico referéndum.Reino Unido dejó de pertenecer a la UE, pero sus condados irlandeses retuvieron el acceso al mercado único y quedaron bajo el marco regulador comunitario. No fue preciso erigir una frontera física entre el norte y el sur de la isla. Pero, en su defecto y en virtud del Brexit duro negociado por Johnson, se creó una linde comercial entre el llamado Ulster y Gran Bretaña, que ha puesto en pie de guerra a la comunidad unionista-protestante.Boicot unionista"El Protocolo debe ser sustituido por acuerdos que respeten plenamente la posición de Irlanda del Norte como parte integrante del Reino Unido", afirman los líderes políticos unionistas en una declaración conjunta que "repudia" el pacto sellado por Londres y Bruselas.El Brexit ha sacudido al unionismo en el centenario, este mismo año, de la fundación de su patria norirlandesa. El Partido Demócrata Unionista (DUP), que cogobierna con la formación republicana Sinn Finn, está perdiendo apoyos en los sondeos de opinión en favor de grupos minoritarios más radicales y de rivales tradicionales en su propia comunidad.La dispersión del voto protestante podría favorecer una victoria republicana en las elecciones autonómicas previstas para mayo 2022. Si se cumple este escenario, sería la primera vez que un miembro electo del Sinn Fein, cuyo objetivo primario es la reunificación política de Irlanda, ocuparía el cargo de ministro principal del gobierno del Norte.El también directivo del Sinn Fein reiteró el mensaje europeo de que el "protocolo no se renegociará". "No hay una alternativa creíble", subrayó.Amenazas británicasEl Gobierno conservador quiere negociar un "nuevo equilibrio" en el terreno que respete la integridad territorial del Reino Unido. Entretanto, amenaza con invocar el Artículo 16 del Protocolo, que permite suspenderlo parcial y unilateralmente.Entre los puntos más conflictivos está la demanda británica para abolir la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como árbitro final de disputas en la aplicación del Protocolo. Londres propone sustituir esta corte por un "marco" independiente de arbitraje internacional.El gabinete de Johnson considera que los procedimientos acordados hace casi dos años "han contribuido a la falsa percepción de una separación entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte". Para Bruselas, en cambio, el TJUE es el foro pertinente para interpretar y dirimir casos relacionados con las normativas y reglas comunitarias.

