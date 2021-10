https://mundo.sputniknews.com/20211008/lejos-de-ser-humilde-ricardo-salinas-pliego-ya-tiene-su-documental-hecho-y--prepara-una-bioserie-1116919580.html

El polémico empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, ya tiene hecho un documental sobre su vida y ya hasta prepara una bioserie. 08.10.2021, Sputnik Mundo

A través de su cuenta de Twitter, y a pregunta expresa de uno de sus seguidores, el dueño de Grupo Salinas aseguró que ya terminaron de realizar el documental sobre su vida, el cual ya había anunciado desde el pasado 20 de abril, y que están trabajando en una serie biográfica con el mismo tema.El empresario no dio más detalles del estreno o si se transmitirá a través de la señal de Azteca Uno, medio propiedad de Grupo Salinas.Hasta el momento loúnico que se conoce del documental es que el proyecto estaría a cargo del director del Centro de Formación Actoral de TV Azteca (CEFAC), Raúl Quintanilla, y del director de Héroes de carne y hueso, David R. Romay.Recientemente, Ricardo Salinas Pliego causó polémica luego de que el periodista Hernán Gómez, conductor de El Octágono de La Octava, le solicitó una entrevista a través de su cuenta de Twitter.El empresario le respondió al comunicador que no le daría una entrevista porque no está para invertir su tiempo "en cualquier pendejada", por lo que le pidió presentarse.Gómez Bruera cuestionó el insulto y le reiteró su intención de entrevistarlo. No obstante, Salinas Pliego volvió a rechazarlo y aseguró que no lo insultó, simplemente que "hay mucho pendejo que nunca ha logrado nada" pidiéndole entrevistas, pero no tiene tiempo.

