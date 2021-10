https://mundo.sputniknews.com/20211008/la-salud-mental-y-la-locura-explicada-por-20-locos-latinoamericanos-1116924360.html

La salud mental y la locura explicada por 20 "locos" latinoamericanos

La salud mental y la locura explicada por 20 "locos" latinoamericanos

A pesar de que la mitad de la población mundial atraviesa un problema de salud mental en algún momento de su vida, la locura es patologizada, rechazada y... 08.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-08T21:48+0000

2021-10-08T21:48+0000

2021-10-08T22:15+0000

américa latina

uruguay

argentina

costa rica

marcha

salud mental

locura

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1116923598_0:253:1394:1037_1920x0_80_0_0_dfa4e9d5b9cea57afc2b5803edf169c9.jpg

"Una década deconstruyendo mitos locos", reza el Boletín Especial del 10 de octubre de "la más loca del dial": la Radio Vilardevoz. Se trata de una radio comunitaria uruguaya que desde 1997 se transmite por la 95.1 MHz desde el Hospital Psiquiátrico Vilardebó, en Montevideo, para enfrentar las lógicas psiquiátricas hegemónicas, y dar voz a "los locos".En ocasión de la décima marcha por la Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna en Uruguay, el colectivo lanzó un Boletín Especial al que Sputnik tuvo acceso, en el que recoge qué piensan los participantes de Vilardevoz sobre la locura y la salud mental.Para Iván Maceda Mejías, miembro de la radio loca de Ciudad de México Radio Abierta, "estar loco es tener apertura a nuevas posibilidades, a nuevas formas de vivir en un mundo en el que quepamos todos", explicó a Sputnik. Y salud mental "es poder tener las condiciones para vivir y desarrollarse de una manera plural, diversa, en beneficio de la comunidad y la humanidad".El exusuario de salud mental y técnico de Discapacidad y Justicia Víctor Lizama, de Documenta, México —una organización que busca incidir en la construcción de un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en conflicto con la ley y con discapacidad psicosocial o intelectual—, dijo a Sputnik que:En Costa Rica, donde se celebra la quinta marcha por salud mental, Sputnik se contactó con la usuaria Ivonne Mora, miembro de la emisora loca Podemos Volar, quien contestó qué era "estar loca":"A mí cuando me internaron la primera vez tuvieron que amarrarme, estuve ahí varios días en la UCI [Unidad de Cuidado Intensivo], y no reaccionaba (...) hasta que volví a la normalidad. Me soltaron los amarres de las manos y los pies, y ya me sentía un poco mejor, pero estuve mal, y para estar en un hospital psiquiátrico tiene que estar uno loco". Sobre la salud mental explicó: "Es tomarse el medicamento, hacer ejercicio".En Lisboa, Portugal, también funciona una radio loca: Rádio Aurora Outra Voz, de la que Carlos, con quien se contactó Sputnik, es integrante. "¿Qué es estar loco? Estar loco nunca se está", aseguró."Estar loco es estar en un estado de, por ejemplo, oír voces, o tomar demasiada medicación… Si es inyectable provoca descargas de nervios a nivel cerebral que provocan un ánimo pesado", reveló.Sobre salud mental, opinó: "Hace parte del destino de la enfermedad mental saludable en lugares a visitar, amigas que podemos encontrar, eventos donde podemos ir, libertarnos un poco de nuestro estrés, el oír voces, los prejuicios de la medicación. Hay muchos modos de liberarnos y tener un día a día de salud mental libre de problemas: medicación exacta, el inyectable es un buen ejemplo de salud mental… es lo más saludable para la mente".A 10 años de la primera movilización por la Salud Mental en América Latina"No nos dejemos engañar. Lxs locxs no son la amenaza, la amenaza son los manicomios y las hegemonías que el mismo hospital encierra", advierte Gustavo Bajo.Gustavo se refiere a la psiquiatría que "está diseñada, en parte, para matar a aquellas personas que caen en su sistema" a través de "torturas como el electroshock, la contensión mecánica (atar a las personas), la sobremedicación, el abusos de funciones, la discriminación y otras".En contra de la manicomialización, Gustavo nos invita a salir a la calle este 10 de octubre. "¡La locura cura, sana y hermana!", agrega.Desde 2001 —la primera vez que se realizó una movilización en contra de la manicomialización en América Latina—, Vilardevoz se moviliza por el espacio público con carteles coloridos y cánticos contra la lógica manicomial que segrega y encierra.En palabras de Mauricio Pajares, miembro de Vilardevoz y usuario de salud mental, "se pone en discusión esta problemática, saliendo a las calles en estos tiempos de pandemia donde se juegan las cosas, donde te dicen que no salgas de tu casa. Pero hay que salir a las calles a ponerle pecho a la pandemia y a las desigualdades, debatir y poner la voz en alto buscando respuestas a las problemáticas de salud mental en Uruguay", se lee en el boletín al que tuvo acceso Sputnik."Marchamos, y aún más, porque la locura es todo el año. Y la salud mental, ¡que sea toda la vida! Con la locura linda, y la jodida también, en un mundo que sobrevive a todo encierro y colectiviza universalmente a toda sociedad en el principio de diversidad y locura antimanicomial", opinó Marcos Almirón, también integrante del colectivo y usuario de salud mental.Para celebrar el Día Mundial en Uruguay, el colectivo junto con la Coordinaloca —que reúne a diversas organizaciones— planificaron varias actividades. La jornada comenzará a las 11:30 local (14:30 GMT) en el callejón de la Universidad de la República, en Montevideo (18 de julio y Tristán Narvaja). Actuarán los payasos medicinales, se repartirán volantes, habrá feria con actividades y espacio para infancias. Luego, a las 16:30 (19:30 GMT), comenzará la marcha que llegará a la Plaza Líber Seregni (Eduardo Víctor Haedo y Martín C. Martínez), donde se leerá la proclama y se realizará un cierre artístico.La salud mental en cifras y datos de la OPSEn las Américas:

https://mundo.sputniknews.com/20211007/facebook-lanza-herramientas-de-salud-mental-tras-criticas-sobre-sus-efectos-en-ninos-1116873366.html

https://mundo.sputniknews.com/20200516/pandemia-y-salud-mental-que-pasa-con-los-manicomios-en-uruguay-1091446847.html

https://mundo.sputniknews.com/20210219/el-psiquiatra-ruso-detras-del-festival-de-locos-mas-grande-del-mundo-1107997236.html

uruguay

argentina

costa rica

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uruguay, argentina, costa rica, marcha, salud mental, locura, méxico