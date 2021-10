https://mundo.sputniknews.com/20211008/la-iconica-torre-latinoamericana-de-cdmx-es-complice-en-una-viral-propuesta-de-matrimonio---video-1116910372.html

La icónica Torre Latinoamericana de CDMX es cómplice en una viral propuesta de matrimonio | Video

La Torre Latinoamericana es uno de los edificios más representativos de la Ciudad de México por lo que no causó sorpresa que se volviera viral la propuesta de... 08.10.2021, Sputnik Mundo

La idea vino de Fernanda, una joven diseñadora y tatuadora que, en complicidad con amigos y familiares, organizó una original pedida de mano para su pareja, Mishelle.Los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre cuando Fernanda citó a Mishelle en la explanada del Palacio de Bellas Artes con el que pretexto de que la acompañara a una exposición en dicho recinto.Previo a la cita, la joven rentó una de las terrazas de la Torre Latinoamericana donde, con ayuda de amigos y familiares, logró desplegar el mensaje: "¿Te quieres casar"."Sentí un dolor de estómago cuando vi que las personas en la terraza comenzaban a voltear los carteles y al ver cada letra que iba formando la frase. No me lo preguntó, sólo me dejo leerlo. Aún no terminaba de leer cuando ella ya estaba hincada con un recadito y la palabra 'conmigo?' y el anillo", Mishelle a El Universal.La historia se volvió viral en cuestión de horas por lo original de la propuesta y claro, porque la novia aceptó la propuesta.65 años de historiaLa Torre Latinoameicana es un rascacielos de 44 pisos diseñado por el arquitecto mexicano Augusto H. Álvarez en 1948, ubicado en la avenida Eje Central y la calle de Madero, a unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México.En su momento el edificio más alto de la Ciudad de México y acreedor al récord de ser una de las estructuras más altas de Iberoamérica.A pesar de ubicarse en una zona altamente sísmica, se le considera uno de los edificios más seguros al haber resistido, sin afectaciones, los sismos más fuertes de los que se tenga registro en la capital mexicana, entre ellos el de 1985 y el de 2017.

