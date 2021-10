https://mundo.sputniknews.com/20211008/juntos-hasta-el-fin-hallaron-una-manada-de-ciervos-prehistoricos-en-argentina-1116922901.html

Juntos hasta el fin: hallaron una manada de ciervos prehistóricos en Argentina

Gastón y Miguel Cáceres, dos vecinos de la localidad argentina de San Pedro (norte de la provincia de Buenos Aires), fueron los primeros en visualizar, por casualidad, los restos fósiles en una barranca ubicada a 5 kilómetros de la ciudad. Los hombres llamaron inmediatamente al Museo Paleontológico de San Pedro, cuyos investigadores se sorprendieron al ver el hallazgo: los huesos de al menos seis ciervos prehistóricos.A primera vista, al no tratarse de grandes dinosaurios o animales desconocidos, podría parecer que el descubrimiento no tiene la valía que, según los investigadores, puede tener para la ciencia. Es que por primera vez es posible encontrar una gran cantidad de huesos de varios ejemplares de la misma especie y de individuos de diferentes edades, lo que permite hacer inferencias relevantes sobre la forma en que se comportaban.En efecto, los huesos se encontraban juntos y fosilizados en una capa de sedimento que, se concluyó, fueron depositados allí por los fuertes vientos que había hace unos 10.000 años, fecha de la que se estiman datan los restos.Según consignó la agencia CTyS de la Universidad Nacional de La Matanza, los investigadores encontraron unos 40 fragmentos óseos que pertenecerían a seis ciervos diferentes. José Luis Aguilar, director del Museo Paleontológico de San Pedro, indicó que en el lugar aparecieron húmeros, fémures, una escápula, la parte superior de un cráneo, una mandíbula con algunas piezas dentales, una columna con algunas de sus vertebras y lo que serían los huesos de una pata delantera, casi en perfecta conservación.Una de las claves del hallazgo es el hecho de que los animales se encuentren juntos. Según los investigadores, la forma en que fueron encontrados permite inferir que se trataba de una manada. Germán Gasparini, investigador de la División Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata —uno de los servicios que trabajó en el relevamiento— explicó que la variedad de los huesos encontrados y las edades relativas de los ejemplares son un dato muy relevante para extraer conclusiones.Pero no es la única conclusión. Uno de los hechos que sorprendió a los científicos es la zona donde fueron encontrados, mucho más al sur de la que suelen habitar los descendientes de estos ciervos en la actualidad.Es que para los investigadores, los restos encontrados corresponderían a ciervos prehistóricos del género Hippocamelus, ancestros de los que en la actualidad se conocen como ciervos huemules o tarucas. Estos animales pueden encontrarse en hoy en día en regiones andinas de los territorios de Argentina, Perú, Chile y Bolivia.Encontrarlos en el norte de la provincia de Buenos Aires permite a los científicos preguntarse si en la época en que vivieron existían en la zona "condiciones climáticas y ambientales muy diferentes a las que conocemos hoy", adelantó Aguilar.

