Hay 4.000 municipios españoles en riesgo de desaparecer: "Es una patata caliente para los políticos"

El Gobierno español anunció un plan de 130 medidas para luchar contra la despoblación pero hay personas como el escritor Denis Escudero que piensan que "vamos... 08.10.2021, Sputnik Mundo

El confinamiento domiciliario durante la pandemia generó un aumento del interés por las zonas más rurales y menos transitadas. De hecho, se estima que más de 100.000 personas en España abandonaron el mundo urbano para irse al rural. A pesar de ello, España sigue viviendo un enorme riesgo de despoblación.Casi 4.000 municipios españoles podrían desaparecer según los datos ofrecidos por el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya en el acto inaugural del curso La reforma del modelo territorial ante el reto demográfico de la Universidad de Extremadura (UEX). Además, 23 provincias han perdido habitantes. Boya considera que el declive de la España interior supone no solo "un modelo insostenible", sino que es "especialmente injusto'' y que para revertir la despoblación, habría que combatir las "brechas estructurales" que surgen de la misma.Denis Escudero, autor del libro La España que abandonamos y redactor del programa Aquí la Tierra de RTVE también considera que la despoblación es un problema que se debe atajar cuánto antes porque "cada vez hay más pueblos abandonados con miles de años de historia que no van a volver a habitarse".¿Estamos a tiempo de revertir la situación?Para Escudero hay tres elementos clave que podrían hacer mejorar la situación. "Para que un pueblo siga manteniéndose y fijando población debe haber trabajo", sostiene, "ya sea en ese pueblo o en sus alrededores". En segundo lugar debe haber buenos sistemas de comunicación, como carreteras o conexiones en transporte público y además, guarderías y colegios. "Difícilmente un pueblo va a tener gente joven o de mediana edad que quiera formar una familia si no van a poder ir al colegio", recalca, "hay que apostar por la educación, que no es un gasto sino una inversión".A principios del año 2021 el Gobierno español anunció un plan de medidas para luchar contra este fenómeno que afecta a las pequeñas zonas rurales y garantizar así la cohesión territorial y social. Las más de 130 medidas se extenderán hasta 2023 e incluirá la digitalización prioritaria para acabar con la brecha digital y el fomento de la economía circular, entre otras cuestiones. Es la primera vez que un documento de Estado se centra en este fenómeno. "Creo que por fin le ponen ojos y voz al problema, pero vamos 40 años tarde ", lamenta. "La gente preocupada con este tema como puede ser mi caso lo recibimos con alegría, pero también con un halo de desconfianza, porque lo suyo sería que se vieran reflejadas y ver realmente que los políticos quieren luchar contra la despoblación".Los pueblos de España comienzan a vaciarse alrededor de los años 50, y según declara Escudero, ya eran conscientes de ese problema en los 80. "Se podía haber empezado a luchar contra ello hace mucho tiempo", sostiene.

