https://mundo.sputniknews.com/20211008/hace-40-anos-que-se-detecto-el-primer-caso-de-sida-en-espana-1116889726.html

Hace 40 años que se detectó el primer caso de SIDA en España

Hace 40 años que se detectó el primer caso de SIDA en España

Fue en octubre de 1981 cuando en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona se relacionó el diagnóstico de un paciente de 35 años que presentaba sarcoma de Kaposi... 08.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-08T12:08+0000

2021-10-08T12:08+0000

2021-10-08T12:08+0000

españa

salud

hospital vall d'hebron

infección

sida

tratamiento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108804/03/1088040366_0:112:2673:1616_1920x0_80_0_0_16b162ed1528c09cd780cc54f3453c76.jpg

Apenas cuatro meses después de la descripción el 5 de junio de 1981 de los cinco primeros casos clínicos en Los Ángeles (EEUU)‒los primeros en el mundo‒ de una dolencia que todavía no tenía nombre, un cuadro similar se diagnosticaba en Barcelona. En el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona se atendía a un hombre de 35 años que presentaba pérdida de peso y apetito, hemiplejia y había padecido gonorrea. Sufría un sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel que provoca ronchas de violeta, fiebre y dolor de cabeza.En aquella época la enfermedad que provocaba daños al sistema inmunológico no tenía nombre, tampoco se sabía qué era lo que los provocaba. Al paciente se le detectó un tumor en el cerebro de unos tres centímetros de diámetro y los médicos, pensando que se trataba de una metástasis del sarcoma de Kaposi, decidieron extirpárselo. El hombre murió cuatro días después. Al analizar el tejido del tumor, la neuropatóloga Carmen Navarro detectó que el paciente sufría toxoplasmosis granulomatosa, una infección que nunca se había asociado al sarcoma de Kaposi, pues la provoca un parásito. El sarcoma de Kaposi, en cambio, lo provoca un herpes virus, una enfermedad "oportunista" que se desarrolla cuando las defensas están bajas.En ese momento, los doctores pensaron que el caso diagnosticado podía tener relación con otros surgidos en Estados Unidos. Y así lo consignaron en el artículo que enviaron a The Lancet, donde lo vincularon al brote de sarcoma de Kaposi y otras infecciones oportunistas detectadas recientemente entre la comunidad homosexual de EEUU, dado que el paciente español, también homosexual, había mantenido relaciones sexuales con varias personas en el transcurso de sus visitas a Nueva York en 1974 y Turquía en 1980.Los médicos desconocían la causa de una dolencia que no dudaron en describir como inmunodeficiencia, si bien, con los primeros datos en la mano, apuntaban que debía tratarse de una enfermedad transmisible. Nadie hablaba de SIDA ni de AIDS, nombre que adquirió un año después, en 1982. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, se descubrió y aisló en 1983 gracias a las investigaciones del virólogo francés Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina en 2008.Más casos, también en niñosLa enfermedad estuvo primeramente asociada al colectivo homosexual, dado que los primeros casos detectados eran hombres que habían mantenido relaciones sexuales con otros hombres. Pero pronto surgieron más infecciones en personas que padecían hemofilia y adicciones a las drogas. Y no solo en hombres, sino también en mujeres y niños. A finales del año 1982, aparecieron en España los primeros casos pediátricos.El SIDA ha acabado con la vida de unos 35 millones de personas en todo el mundo en el espacio de 40 años y se calcula que al año se infectan 1,5 millones. Algunas de sus víctimas han sido muy notorias. En total, hay 38 millones de personas que conviven con el VIH. En España, donde se detectan 3.000 infecciones anuales, hay 150.000 enfermos.A diferencia de los años 80, el SIDA ya no es una enfermedad letal en España, donde gracias a los tratamientos ha pasado a ser una dolencia crónica. Son los países en desarrollo los que acumulan el mayor número de muertes ‒690.000 al año‒, al no tener acceso a los fármacos antirretrovirales que evitan el contagio entre la población de riesgo. Hoy por hoy, el SIDA sigue siendo una enfermedad para la que no hay vacuna alguna, aunque varios países están investigando distintos candidatos vacunales, cuya fase clínica también se desarrolla en España, por lo que es factible la aparición en un futuro próximo de un fármaco que ayude a erradicar la enfermedad.

https://mundo.sputniknews.com/20210825/comienzan-los-ensayos-de-la-vacuna-contra-el-vih-en-humanos-1115394932.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, hospital vall d'hebron, infección, sida, tratamiento