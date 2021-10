https://mundo.sputniknews.com/20211008/guerra-sucia-en-mexico-el-sentimiento-el-dolor-y-la-rabia-la-vas-heredando--1116898364.html

Guerra Sucia en México: "El sentimiento, el dolor y la rabia la vas heredando"

08.10.2021

"La desaparición de un ser querido es lo peor que le puede pasar a alguien. Cambia totalmente tu vida, ya no es lo mismo nunca porque siempre estás pensando: "¿Qué pasó con él'"? Quien habla es Tita Radilla, hija de Rosendo, quien era un conocido líder social en Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. El hombre fue desaparecido en 1974 y desde entonces Tita emprendió la lucha por hallar a su padre.La familia Radilla ha buscado justicia en las instancias municipales, estatales, federales e internacionales. Hasta hoy, no saben nada del paradero de Rosendo, quien desapareció tras ser detenido por un retén mientras viajaba a Chilpancingo, la capital guerrerense, el 25 de agosto de hace 47 años.Quien dio aviso a la familia, recuerda Tita, fue su hermano de entonces 11 años, quien viajaba con Rosendo y fue dejado en libertad por los militares. Desde ese momento la paz nunca regresó a los Radilla. El sentimiento, el dolor, pero también la lucha, ha pasado de generación en generación con el único fin de saber qué pasó, por qué y dónde está Rosendo.Es justamente este dolor y esta lucha la que ha orillado a las autoridades a que se busque saber la verdad sobre este oscuro periodo de la historia de México. Ante ello, este miércoles 6 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 y que dependerá de la Secretaría de Gobernación.De acuerdo con el decreto, la finalidad de esta comisión es crear un grupo de trabajo especial para investigar, dar seguimiento, fiscalizar y emitir informes relacionados a los crímenes de estado cometidos a lo largo de los 25 años que se considera que duró la Guerra Sucia, esto "a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención", señala el documento.Tita Radilla, quien a lo largo de estos 47 años de activismo ha acompañado a cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada, dice que la creación de esta comisión es una luz de esperanza; sin embargo, hace votos para que se logre algo tangible a través de esta instancia y no solo se quede en el discurso y en el esfuerzo.Con ella coincide el senador Emilio Álvarez Icaza, quien indica que la comisión tendrá sentido si tiene el apoyo del Ejecutivo, de la Fiscalía y si se logran abrir archivos sobre el papel de las Fuerzas Armadas y otras instancias que jugaron un papel clave en dicho periodo.Aunque la creación de esta comisión es un avance en el sentido correcto, "es una medida insuficiente, México no ha atravesado un momento de verdadera justicia transicional, que era un compromiso que se adquirió con colectivos y víctimas".Las creaciones de las comisiones, asevera Icaza, son cuestiones simbólicas que deben insertarse en un engranaje de medidas que hagan tangibles los resultados, por ejemplo, una reconfiguración en la relación con las víctimas, además de revisar archivos sobre el rol militar, así como los mecanismos que se usaron desde el poder y el Estado, lo que implica incluso acciones legislativas.El historiador y doctor en antropología Rodolfo Gamiño Muñoz señala que este no es el primer esfuerzo por aclarar lo que pasó durante la Guerra Sucia, un término que, advierte, se configuró desde el Estado.Durante el gobierno del expresidente de México Vicente Fox se creó la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) cuyo informe estuvo, señala el académico de la Universidad Iberoamericana, plagado de errores y filtraciones, mientras que en 2014 se publicó el informe de la Comisión de la Verdad del Estado Guerrero.Gamiño Muñoz indica que la salida que le está dando el gobierno de López Obrador al la Guerra Sucia es la misma que le dio Fox y Felipe Calderón al movimiento estudiantil de 1968 cuando se creó el memorial en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.La Guerra Sucia en México, en términos históricos, comenzó a finales de la década de los 60 y finalizó a principios de los 80 con la finalidad de reprimir a los movimientos sociales que tuvieron en un primer momento su origen en zonas rurales, siendo Guerrero uno de los focos principales.Un legado doloroso, pero que también ha sido necesario, es el de los colectivos que se han dedicado a buscar justicia no solo para sus hijos o sus padres, sino también para los cientos de miles de desaparecidos que pesan sobre México.

méxico

