Francia califica como ataque a la UE la decisión del Constitucional de Polonia

"No es una cuestión técnica o jurídica, es una cuestión política que se encuentra en la lista larga de provocaciones contra la Unión Europea (...) Si, es un ataque contra la UE ", dijo a la cadena BFMTV.Subrayó que el problema es muy serio porque hay riesgo de que Polonia salga de la Unión, lo que es indeseable.Informó que una de las consecuencias de la decisión del Constitucional polaco puede ser la renuncia de la UE a prestar apoyo financiero al plan de la recuperación de la economía de Polonia.No obstante, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, descartó que el dictamen del Tribunal Constitucional conduzca a la salida del país del bloque comunitario.La resolución del Constitucional, emitida a instancias del Gobierno de Morawiecki y aplazada en más de una ocasión, proclama que algunos reglamentos comunitarios son incompatibles con la Constitución polaca y que el Tribunal de Justicia de la UE no puede tener la última palabra sobre las reformas judiciales que se han implementado en Polonia. Con esta sentencia, Polonia socava uno de los pilares de la Unión Europea, de que el derecho comunitario prima sobre el nacional, y se implica en una colisión legal de tal envergadura que algunos comentaristas europeos empiezan a preguntarse sobre la posibilidad de un 'polexit'. Escaño en el Consejo de SeguridadAdemás, Beaune reafirmó que Francia no cederá su escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU a la Unión Europea.A finales de septiembre pasado, la Presidencia francesa desmintió que el país hubiera ofrecido su escaño a la Unión Europea.El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está integrado por cinco miembros permanentes que pueden ejercer el derecho a veto —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, en reconocimiento de la función fundamental que desempeñaron en el establecimiento de la ONU después de la Segunda Guerra Mundial— y diez miembros que son elegidos por la Asamblea General para un mandato de dos años.

