Especulación y precios dolarizados se interponen en las puertas de las aulas venezolanas

Especulación y precios dolarizados se interponen en las puertas de las aulas venezolanas

CARACAS (Sputnik) — Las clases presenciales en Venezuela comenzarán el próximo 25 de octubre, tras más de un año de suspensión por la pandemia. Pero al miedo... 08.10.2021

Claudimar Rodríguez, quien tiene dos niños de 9 y 14 años, confesó sentir temor porque sus hijos puedan contraer el virus en la escuela, a lo que agregó que el regreso a clases significará un gasto "enorme", pues dijo que los precios no se ajustan con la realidad de los ingresos de los venezolanos."Recorrí varios lugares en el centro de Caracas buscando precios más económicos, pero no es mucha la diferencia. Los pantalones cuestan entre 20 y 25 dólares, y los zapatos entre 15 y 20 dólares. Mi salario mensual es de 192 bolívares (equivalentes a 46 dólares, de acuerdo con la tasa oficial de 4,16 dólares por bolívar), y con eso también debo comprar comida y pagar los servicios", expresó a Sputnik la mujer, trabajadora de la administración pública.El salario mínimo en Venezuela es de 7 bolívares (1,7 dólares), de acuerdo con el último aumento que realizó el Gobierno el 1 de mayo pasado.Esto ha llevado a que empresas públicas y privadas otorguen bonos mensuales, pero que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores.Reconversión monetariaEl regreso a clases coincidió con la entrada en vigencia el pasado 1 de octubre de la reconversión monetaria, que eliminó seis ceros al bolívar (moneda local).Por lo que ahora, todos los montos deberán dividirse entre un millón para calcular el valor de los precios. Es decir, lo que antes costaba 80.000.000, ahora será de 80 bolívares.De acuerdo con el Gobierno, la reconversión monetaria solo se aplicó para facilitar los pagos debido a que a los montos por la hiperinflación que atraviesa esta nación se hacían casi incalculables.Por ello, el presidente Nicolás Maduro advirtió de que no podía haber alza en los precios de los productos.Sin embargo, muchos comerciantes hicieron caso omiso, y algunos artículos registraron incrementos de hasta más del 10%.Rocío González, de 39 años, residente de Caricuao, en el oeste de Caracas, consideró que muchos comerciantes se aprovecharon de la reconversión monetaria para especular con los precios."No pude comprar los útiles escolares antes de la reconversión porque no tenía el dinero, ahora todo aumentó. El libro para mi hijo costaba 18 dólares, ahora está en 22 dólares, son cuatro dólares de diferencia, tal vez algunos piensen que no es mucho, pero para mí sí lo es. Creo que los vendedores se están aprovechando de que hubo un cambio con la moneda para aumentar los precios sin ningún motivo", comentó.El precio de la lista de útiles escolares oscila entre los 40 y 65 dólares.En un recorrido que realizó Sputnik por varios comercios de la capital, constató que los precios de los artículos están expresados en dólares y no en bolívares.Sumado a eso, los comerciantes establecen los precios de acuerdo al dólar paralelo (no oficial), el cual varía de valor diariamente.Carlos Pérez, de 46 años, trabajador independiente, relató que en algunos casos los comerciantes imponen precios por encima del valor de dólar paralelo y oficial.La realidad de Enmanuel Cabrera, de 42 años, quien tiene dos hijos, es similar a la de los otros ciudadanos consultados por Sputnik. Sus bajos ingresos no le alcanzan para comprar útiles y uniformes escolares."Trabajo en mi casa reparando cornetas de sonido. En una semana puede que no me llegue trabajo y lo más que puedo conseguir son 5 dólares por la revisión de la corneta; y si me llega algún trabajo puede que haga entre 20 y 50 dólares en la semana. Mis hijos comienzan clases en dos semanas y esta es fecha que no he podido comprar nada. Creo que este año van a tener que utilizar los cuadernos del año pasado que le quedaron algunas hojas", relató el hombre, quien salía de una librería para consultar el precio de los útiles escolares.El Gobierno venezolano inició la semana pasada una inspección en los comercios para verificar que los precios sean expresados en bolívares y según el valor del dólar oficial.La administración de Nicolás Maduro autorizó en 2019 los pagos en dólares, algo que había estado prohibido desde 2003, cuando se puso en vigor un estricto control cambiario.Entretanto, Venezuela se prepara para el retorno a clases con el 81% de docentes vacunados según ha dicho el Gobierno, y con el anuncio de Maduro de que en octubre iniciará la inmunización de niños de tres años en adelante, aunque se desconoce cuál vacuna se aplicará.

