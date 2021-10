https://mundo.sputniknews.com/20211008/el-espejo-espiritual-utilizado-por-un-asesor-de-la-reina-isabel-i-salio-de-mexico-1116893117.html

El 'espejo espiritual' utilizado por un asesor de la reina Isabel I salió de México

Unos científicos han descubierto que un misterioso 'espejo espiritual', utilizado por un consejero de la reina Isabel I de Inglaterra para "mirar hacia el... 08.10.2021, Sputnik Mundo

John Dee, considerado un asesor científico de la monarca inglesa, también estaba profundamente involucrado en el mundo de la magia y el ocultismo. Entre otras cosas, el cortesano del siglo XVI trataba de comunicarse con los fantasmas, utilizando un llamado 'espejo espiritual' hecho de obsidiana pulida.Una nueva investigación ha revelado que el espejo de Dee, a quien Isabel I llamaba "mi filósofo", no provenía del mundo de los espíritus, sino del Imperio Azteca. A través de un análisis geoquímico, los científicos han podido determinar que la roca volcánica con la cual el espejo se fabricó el espejo era originaria de Pachuca, México, una fuente popular de obsidiana para los aztecas, apunta Live Science.En el marco de la investigación, los científicos analizaron el espejo de Dee y otros objetos de las colecciones del Museo Británico utilizando un instrumento portátil de fluorescencia de rayos X. Luego, compararon sus "huellas digitales" químicas —es decir, sus proporciones de elementos como hierro, titanio y rubidio— con las de muestras de obsidiana extraídas de diferentes partes de México.El espejo de Dee, actualmente parte de la colección del Museo Británico, en Londres, está pulido por ambos lados y es casi perfectamente circular. El objeto mide unos 18,5 centímetros de diámetro y tiene 13 milímetros de grosor. Su peso es de poco más de 880 gramos. Se cree que una pestaña superior de unos 33 milímetros de largo pudo haber servido como asa, según el estudio.Unas inscripciones en unas notas que se almacenan junto con el objeto se refieren a él como "el espejo del diablo" y "la piedra negra a la que el doctor Dee solía llamar a sus espíritus", detalla el Museo Británico.Se sabe que los espejos de obsidiana como el que pertenecía al conocido cortesano se utilizaban en la cultura azteca, pero hasta ahora no había registros sobre los orígenes oficiales del objeto de Dee. El estudio ha determinado que, al contrario de lo que se creía, el espejo del cortesano no era una copia hecha con obsidiana europea, sino un artefacto suramericano original, el cual fue adquirido por Dee probablemente después de que lo llevaran a Europa desde México.En la cultura azteca, los espejos de obsidiana se utilizaban para la adivinación y en rituales religiosos. Estos objetos estaban estrechamente asociados con un dios en particular: Tezcatlipoca. Esta era una deidad de la creación en el panteón azteca y un dios de los hechiceros, según el Museo Británico.El estudio se publicó el 7 de octubre en la revista científica Antiquity.

