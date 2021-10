https://mundo.sputniknews.com/20211008/el-avion-ac-130j-estara-equipado-con-un-canon-laser-1116924830.html

El avión AC-130J estará equipado con un cañón láser

El avión AC-130J estará equipado con un cañón láser

La batería voladora de las fuerzas terrestres de EEUU AC-130J estará equipada con un cañón láser aerotransportado de alta energía. La Fuerza Aérea de Estados... 08.10.2021, Sputnik Mundo

El 8 de octubre, Lockheed Martin anunció la transferencia de un láser AHEL a la Fuerza Aérea de EEUU después de las pruebas de fábrica. Ahora los diseñadores están integrando el sistema de control de rayo láser, informa The Drive. Después de eso, comenzarán las pruebas en tierra de AHEL y la instalación del sistema a bordo del AC-130J.Aún se desconoce la fecha de inicio de las pruebas de vuelo. Los funcionarios del Comando de Operaciones Especiales de EEUU (SOCOM) dijeron que esperan comenzar esta fase de desarrollo en el año fiscal 2022.El desarrollador no revela los parámetros de la instalación del láser. US SOCOM dijo que la capacidad de AHEL no superará los 60 kilovatios. Además, los representantes de Lockheed Martin señalaron que la potencia del nuevo láser será comparable a la potencia de las instalaciones de láser de alta energía y deslumbramiento óptico integrado y vigilancia (HELIOS).En abril, la revista Popular Mechanics informó sobre la instalación de un láser de combate en un destructor clase Arleigh Burke. El barco Preble recibió HELIOS, que está diseñado para destruir misiles de crucero.

