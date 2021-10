https://mundo.sputniknews.com/20211008/demisexuales-cuando-no-se-siente-atraccion-sexual-sin-amor-1116921166.html

Demisexuales: cuando no se siente atracción sexual sin amor

Definida como la quinta orientación sexual, la demisexualidad hace referencia a aquellas personas que son incapaces de sentir deseo sin un vínculo emocional profundo previo.

zona violeta

relaciones

sexo

sexo y amor

amor

vínculos

emociones

deseo sexual

erotismo

orientación sexual

Demisexuales: cuando no se siente atracción sexual sin amor Definida como la quinta orientación sexual, la demisexualidad hace referencia a aquellas personas que son incapaces de tener deseo sin un vínculo emocional previo. En diálogo con Zona Violeta, dos sexólogas contaron todo sobre esta forma de relacionarse con la sexualidad.

Los demisexuales no conciben el sexo sin amor, o al menos, sin un conocimiento profundo del otro. Por eso no están interesados en las relaciones sexuales casuales y, aunque no son asexuales, pueden pasar por largos períodos de bajo deseo sexual, por eso se habla de su 'sexualidad gris'.Sobre el tema dialogamos con la psicóloga y sexóloga argentina Olga Tallone, fundadora de la Escuela de Tantra Clásico de Argentina, y con la psicóloga y sexóloga mexicana Liliana Herrera."El reto social y cultural que pueden llegar a tener quienes asumen esta orientación sexual es que existen muchos imaginarios colectivos que reproducen la idea del amor y la atracción sexual a primera vista. Lo vemos en películas, libros, canciones. Y esto puede volverse una gran presión a la demisexualidad", añadió Herrera.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

relaciones, sexo, sexo y amor, amor, vínculos, emociones, deseo sexual, erotismo, orientación sexual, аудио