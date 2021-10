https://mundo.sputniknews.com/20211008/de-que-va-el-entendimiento-bicentenario-ente-mexico-y-eeuu-1116918200.html

¿De qué va el Entendimiento Bicentenario entre México y EEUU?

Tras concluir la reunión sobre la seguridad regional, los gobiernos de EEUU y México emitieron una postura en la cual se comprometen a realizar acciones para... 08.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

marcelo ebrard

antony j. blinken

alianza

estados unidos

méxico

Este viernes 8 de octubre, funcionarios mexicanos y estadounidenses de alto nivel sostuvieron un encuentro en donde se acordó decir adiós a la estrategia conjunta de seguridad llamada Iniciativa Mérida para dar paso a una nueva alianza entre ambas naciones: el Entendimiento Bicentenario. ¿Cuáles son las acciones concretas que México y Estados Unidos pactaron para esta nueva alianza bilateral? Sputnik te cuenta. Memorándum de Entendimiento para reducir la adicción a las drogas y los daños asociados Con la finalidad de prevenir el consumo de drogas, Estados Unidos se compromete a identificar, tratar y apoyar a las personas afectadas por los opioides para brindarles asistencia financiera y técnica a los gobiernos locales y estales a través de nuevas subvenciones del Programa Integral de Abuso de Opioides, Estimulantes y otras Sustancias (Comprehensive Opioid, Stimulants, and other Substances Abuse Program, COSSAP). Asimismo, Estados Unidos proporcionará recursos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA) para apoyar su tratamiento.Creación de la Red para la Prevención del HomicidioDicha red, detalla el comunicado conjunto, será una plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la prevención del crimen y la violencia, además de que trabajará con jóvenes en riesgo.Para ello, se hará un equipo multidisciplinario de fuerza de tarea sobre homicidios para la atención de delitos de alto impacto vinculados a organizaciones criminales transnacionales. Memorándum de Entendimiento para lanzar el Programa de Control de Contenedores Portuarios de la UNODC Con esto se busca prevenir los delitos transfronterizos. Para ello, México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tienen la intención de firmar el documento con el que se busca fortalecer el control y la gestión de los envíos entrantes de precursores químicos.Grupo binacional de trabajo sobre regulación de precursores químicosCon la finalidad de estandarizar protocolos y la regulación de sustancias de doble uso para prevenir su utilización en la producción de drogas sintéticas.En el comunicado emitido de forma conjunta entre ambas naciones, se hace énfasis en que todos los trabajos se harán con respeto de la soberanía de las naciones y apostando a la prevención. "México y Estados Unidos afirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con el avance de la equidad, los derechos civiles, la justicia racial y la igualdad de oportunidades en cada una de nuestras naciones. En este sentido, ambos países incrementarán sus esfuerzos de cooperación forense para ayudar a resolver los miles de casos de desapariciones en México, en beneficio de las familias de las víctimas y en contra de la impunidad", se lee en el comunicado.

méxico

2021

andrés manuel lópez obrador, marcelo ebrard, antony j. blinken, alianza, estados unidos, méxico