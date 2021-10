Cuba convoca el Día Nacional de la Defensa para el 20 de noviembre

“No sé por qué aparece mi nombre (…) en esta lista, no sé con qué autorización, no sé por qué se tomaron la libertad de poner mis datos (…) no tengo nada que ver, no me interesa este tipo de incitación, no me interesa a lo que están convocando, respeto, pero no me interesa, y quisiera que alguien me aclarara por qué aparece mi nombre (en el documento)”, expresó García Rodríguez en un vídeo.