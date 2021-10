https://mundo.sputniknews.com/20211008/china-expresa-preocupacion-por-el-incidente-del-submarino-nuclear-de-eeuu-en-indo-pacifico-1116886669.html

China expresa preocupación por el incidente del submarino nuclear de EEUU en Indo-Pacífico

PEKÍN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de China calificó de muy preocupante el informe de que un submarino estadounidense de propulsión nuclear sufrió... 08.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-08T09:11+0000

2021-10-08T09:11+0000

2021-10-08T09:12+0000

defensa

eeuu

china

Un oficial de la Marina citado anoche por el medio de noticias USNI reveló que 11 marineros sufrieron heridas de moderadas a leves el 2 de octubre luego de que el submarino de ataque rápido USS Connecticut, de la clase Seawolf, golpeara un objeto no identificado mientras estaba sumergido en aguas internacionales de la región del Indo-Pacífico.Según la Flota del Pacífico, el USS Connecticut sigue plenamente operativo y sus espacios, particularmente la unidad de propulsión nuclear, no se vieron afectados por el choque.El submarino ya llegó a una base naval de la isla de Guam, comunicó la cadena de televisión CNN.Según el diario The Washington Post, que cita a un oficial de la Marina de Guerra estadounidense, el percance ocurrió en el mar del Sur de China. Nada indica que la causa del incidente tenga algo que ver con China.

2021

