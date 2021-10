https://mundo.sputniknews.com/20211008/chilenos-protestan-en-santiago-tras-escandalo-por-mencion-de-pinera-en-los-papeles-de-pandora-1116927389.html

Chilenos protestan en Santiago tras escándalo por mención de Piñera en los Papeles de Pandora

SANTIAGO (Sputnik) — Cientos de manifestantes se reunieron en la Plaza Italia, en el centro de Santiago, para protestar contra el presidente Sebastián Piñera... 08.10.2021, Sputnik Mundo

Pandora Papers ¿el fin del secretismo bancario? La filtración más grande de archivos de paraísos fiscales en la historia tiene repercusiones en América Latina.Tres presidentes en funciones se vieron involucrados en el escándalo. Telescopio analizó el caso con el sociólogo español radicado en Ecuador Decio Machado y a los analistas políticos Javiera Arce de Chile y Clayton Mendonca Filho, de Brasil.

Personal de Control de Orden Público de Carabineros (policía militarizada) llegó hasta el lugar para dispersar a los manifestantes que se encontraban interrumpiendo el tránsito, utilizando carros lanzaguas y bombas de gases lacrimógenos.El 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó una investigación conocida como los Papeles de Pandora en la que acusan a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.El mandatario se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.Este 8 de octubre la Fiscalía decidió abrir una investigación contra el presidente Piñera bajo sospecha de los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios.

